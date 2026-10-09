Απίστευτο παρκάρισμα στην Κύπρο - «Τρία parking για το διπλοκάμπινο του κυρίου» - Δείτε φωτογραφία

Στη φωτογραφία, το λευκό όχημα φαίνεται να καταλαμβάνει χώρο που ο χρήστης της ομάδας σχολιάζει ότι αντιστοιχεί σε τρεις θέσεις στάθμευσης.

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