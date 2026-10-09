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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτο παρκάρισμα στην Κύπρο - «Τρία parking για το διπλοκάμπινο του κυρίου» - Δείτε φωτογραφία

 09.10.2026 - 22:40
Απίστευτο παρκάρισμα στην Κύπρο - «Τρία parking για το διπλοκάμπινο του κυρίου» - Δείτε φωτογραφία

Αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση στην ομάδα «Το Παλαιχώρι» στο Facebook, με αφορμή φωτογραφία οχήματος τύπου διπλοκάμπινου, το οποίο βρίσκεται σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης στο χωριό.

Στη φωτογραφία, το λευκό όχημα φαίνεται να καταλαμβάνει χώρο που ο χρήστης της ομάδας σχολιάζει ότι αντιστοιχεί σε τρεις θέσεις στάθμευσης.

Δείτε τη φωτογραφία:

 

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