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ΔΙΕΘΝΗ

Χτύπημα των Χούθι στην καρδιά στης Σαουδικής Αραβίας: 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ο ένας Αμερικανός, πάνω από 300 οι τραυματίες

 11.10.2026 - 08:03
Χτύπημα των Χούθι στην καρδιά στης Σαουδικής Αραβίας: 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ο ένας Αμερικανός, πάνω από 300 οι τραυματίες

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή μετά το αιματηρό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν 309, πολλοί από τους οποίους σοβαρά.


Αν και τυπικά δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, για την ώρα τουλάχιστον, το πλήγμα έχει την «υπογραφή» των Χούθι που δεν σταμάτησαν μόνο σε αυτό και επιχείρησαν και άλλα πυραυλικά χτυπήματα που όμως αναχαιτίστηκαν.

 
Το πλήγμα, μία μόλις ημέρα έπειτα από ένα στο ίδιο αεροδρόμιο που άφησε τρεις νεκρούς, είναι ένα από τα πλέον αιματηρά στην πορεία της αντιπαράθεσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών από την Υεμένη που έχουν την υποστήριξη του Ιράν.

Από τα θύματα, 4 είναι από τη Σαουδική Αραβία, δύο από το Μπαγκλαντές και από ένας από ΗΠΑ, Αίγυπτο, Ιοραδνία, Συρία, Σουδάν και Παλαιστίνη.

 
Είναι, σε κάθε περίπτωση, μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις από την πλευρά των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Πέρα από τα θύματα, υπάρχουν ακόμη υλικές ζημιές, το εύρος των οποίων τελεί υπό διερεύνηση.

Δείτε βίντεο



Μετά το χτύπημα, οι αεροπορικές εταιρίες, Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το Σάβατο, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά τζετ της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές, ενώ λίγες ημέρες πριν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις σε αεροδρόμια του βασιλείου.

Τραμπ: Απαράδεκτη η επίθεση

Η πολύνεκρη επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ δεν μπορεί να γίνει «αποδεκτή», δήλωσε σε δημοσιογράφους το Σάββατο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό», τόνισε και πρόσθεσε ότι έχει σκοπό να συζητήσει τηλεφωνικά πολύ σύντομα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου.

Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατηγόρησε τους Χούθι για την πολύνεκρη επίθεση. Τόνισε δε ότι «θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα».

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» και πρόσθεσε ότι το βασίλειο εννοεί να «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα» την «τρομοκρατική επίθεση αυτή».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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