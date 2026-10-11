Απάντηση Ζελένσκι στον Τραμπ: «Παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει 60 ημέρες εκεχειρίας και θα κάνουμε εκλογές»



«Πρώτα απ' όλα, με όλο τον σεβασμό προς τον πρόεδρο Τραμπ, εναπόκειται στην κοινωνία μας, στον λαό μας, να επιλέξει τον έναν ή τον άλλον ηγέτη» δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ABC News, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται έναν νέο πρόεδρο, ο οποίος θα συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είπε στην ομάδα του Τραμπ πως, εάν επιθυμούν πραγματικά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, τότε «παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες, και εμείς θα οργανώσουμε εκλογές».





Η επίθεση Τραμπ και η απαίτηση για νέο πρόεδρο



Η απάντηση του Ζελένσκι έρχεται μετά τη δημόσια επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται έναν νέο ηγέτη, ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλογίζοντας στον Ζελένσκι ευθύνες για τη συνέχιση της σύγκρουσης.



Ο Τραμπ επέμεινε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν ο ίδιος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, ενώ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι αρνήθηκε επανειλημμένα ευκαιρίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.



Η αντιπαράθεση συνδέεται άμεσα με τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων, που η Ουάσινγκτον ζητά να σταματήσουν, θεωρώντας ότι επιβαρύνουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. «Του είπαμε: "Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο"» ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις προκαλούν προβλήματα στους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους εξαιτίας των ελλείψεων σε ντίζελ.

Η συμφωνία με τον Πούτιν που προκάλεσε την οργή του Κιέβου



Η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου κλιμακώθηκε μετά τη συμφωνία του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές και την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων.



Η απόφαση αιφνιδίασε την ουκρανική αντιπροσωπεία που είχε μεταβεί στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σχετικά με μια πιθανή ενεργειακή εκεχειρία με τη Ρωσία.



Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές θα προσφέρει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα για τη συνέχιση του πολέμου, την ώρα που η Ουκρανία δέχεται πιέσεις να εγκαταλείψει ένα από τα σημαντικότερα μέσα άσκησης στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, εφόσον η Μόσχα δεσμευτεί αντίστοιχα να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.



Η πρόταση για αμοιβαία ενεργειακή εκεχειρία δεν έχει γίνει αποδεκτή, με την αμερικανική πλευρά να επιμένει στον τερματισμό των ουκρανικών επιθέσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η νέα τοποθέτηση του Ζελένσκι μεταφέρει το ζήτημα των εκλογών στο πεδίο της κατάπαυσης του πυρός, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση μια δίμηνη περίοδο χωρίς εχθροπραξίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα