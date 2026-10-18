Ώρες αγωνίας για 18χρονη - Απουσιάζει από το χώρο διαμονής της στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Η 18χρονη περιγράφεται ως εύσωμης σωματικής διάπλασης, ύψους 1.55μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά και καφέ σκούρα μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρες φόρμες και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.