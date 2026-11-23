Η άτυχη Παρασκευή, με καταγωγή από τους Εργάτες και τέως κάτοικος Αρεδιού, έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της αγαπημένα πρόσωπα που καλούνται να διαχειριστούν τη μεγάλη απώλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρεδιού, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Η οικογένεια απευθύνει παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της 41χρονης, όπως αντί στεφάνων πραγματοποιούν εισφορές για την οικονομική ενίσχυσή της.

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ δεν θα ακολουθήσει ο καθιερωμένος καφές της παρηγοριάς μετά την κηδεία.