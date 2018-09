Απτόητος ο Κύπριος ποδοσφαιριστής- Θα συμμετάσχει στο νέο ριάλιτι της αγάπης

Αυτό αποκαλύπτει σε ένα αποκλειστικό δημοσίευμα της η Βρετανική «SUN» αναφέροντας ότι ο Μάικ Θαλασσίτης «έκλεισε» για να συμμετάσχει στο ριάλιτι «Εx On The Beach» 2 μήνες μετά τον χωρισμό του από την τραγουδίστρια Megan Mc Kenna, την οποία γνώρισε στο προηγούμενο ριάλιτι που συμμετείχε με τον τίτλο “Celebs Go Dating” και έκαναν πριν μερικούς μήνες διακοπές στην Κύπρο.

O 25χρονος ο οποίος έχει αφήσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο, αφού είχε δηλώσει πως η μπάλα δεν θα μπορούσε να του προσφέρει υψηλά εισοδήματα, την «έχει δει» πλέον “TV Star” και ως τέτοιος αντιμετωπίζεται από τα Βρετανικά ΜΜΕ, δηλώνει έτοιμος να ερωτευτεί ξανά και βρει το άλλο του μισό.

Μάλιστα όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι υπεύθυνοι του Βρετανικού καναλιού που θα προβάλλει το ριάλιτι θέλουν να πείσουν και την πρώην του να λάβει μέρος στο σόου, κάτι το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές

To “Ex On The Beach” θα είναι ο τρίτος σταθμός του Θαλασσίτη στην τηλεόραση μετά το” Love Island” και το «Celebs Go Dating», ενώ να θυμίσουμε ότι μέχρι πριν από τρία χρόνια το όνομα του έπαιξε ακόμα και για τον ΑΠΟΕΛ!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

-«Άτακτος» Κύπριος ποδοσφαιριστής ζήτησε τρίο με δύο συμπαίκτριες! Σοκαρίστηκαν οι κοπέλες

-Διεθνής Κύπριος ποδοσφαιριστής μπαίνει σε μεγάλο reality show ακατάλληλο για ανηλίκους – Το «σπίτι της ακολασίας» και οι δηλώσεις του περί σεξ