Σοβαρή καταγγελία εναντίον εταιρειών πετρελαιοειδών - Μετέφεραν το κόστος εγκατάστασης στο Βασιλικό στα καύσιμα

H Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (ΠΕΚΠΟΙΖΩ) καταχώρησε χθες Δευτέρα επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) για τις αυξήσεις στις τιμές των καύσιμων από εταιρείες πετρελαιοειδών.

Η καταγγελία όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της έγινε «εναντίον των εταιρειών Petrolina Gas, Eλληνικά Πετρέλαια Κύπρου, Coral Cyprus, ExxonMObil, Intergaz Ltd, Synergas Ltd και BD Eastern MEDITERRANEAN LTD, «αναφορικά με την αυθαίρετη και απαράδεχτη απόφαση τους, που παραβιάζει κατάφορα τον ελεύθερο ανταγωνισμό, να προβούν σε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, με σκοπό την μετάθεση του ιδιωτικού κόστους της μεταφοράς των εγκαταστάσεων τους από την Λάρνακα στο Βασιλικό, στην λιανική τιμή των καυσίμων και κατά συνέπεια στους ώμους των καταναλωτών».

«Ταυτόχρονα έχουμε καταχωρήσει και αίτηση για λήψη προσωρινών απαγορευτικών μέτρων, ζητώντας την παγοποίηση της απόφασης των υπό αναφορά εταιρειών. Πρόθεση μας ασφαλώς είναι να απαιτήσουμε και την επιστροφή των χρημάτων με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι καταναλωτές από την ημερομηνία που αυτή η απόφαση τους, τέθηκε σε εφαρμογή», καταλήγει.