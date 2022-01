Χ. Γιαννάκη: Στο 8,9% οι εμβολιασμοί παιδιών 5-11 ετών - Όσα λέει για το «test to stay» στα σχολεία

Οι εμβολιασμοί παιδιών 5 -11 έχουν φτάσει σε ένα ποσοστό 8,9%, είπε το Σάββατο η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη, σε δηλώσεις στο εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργεί στην κρατική έκθεση, στη Λευκωσία.



Είπε ότι πρόκειται για το πέμπτο walk in, που κάνει το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου (ΠΕΚ), Μιχάλη Αναστασιάδη και τους εθελοντές παιδιάτρους, στην κρατική έκθεση, ενώ στη Λεμεσό χορηγείται η δεύτερη δόση.



Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι εθελοντές παιδίατροι είχαν κάνει στο συγκεκριμένο κέντρο γύρω στα 280 εμβόλια ενώ στο walk in σημείο Ε΄ στην κρατική έκθεση χορηγούνταν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη δόση για όποιον ήθελε, είπε η κ. Γιαννάκη, σημειώνοντας ότι «περίπου έχουν κάνει εκεί γύρω στα 300 εμβόλια». Όπως είπε η Γενική Διευθύντρια, αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί.



«Θα είμαστε το άλλο Σάββατο και στη Λεμεσό. Θα είμαστε και στην Λάρνακα και την Κυριακή θα είμαστε στο Επισκοπειό, σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη, τον Πρόεδρο των Πασχόντων, τον κ. Κουλούμα. Θα είναι μαζί μας και ο Υπουργός Υγείας και ο Πρόεδρος της ΠΕΚ για να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο αγώνα που κάνουμε για τους εμβολιασμούς» είπε και τόνισε ότι «ιδιαίτερα για τα παιδικά εμβόλια έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό 8,9%». Το ποσοστό «μας ικανοποιεί και εμείς συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα που κάνουμε επί καθημερινής βάσεως», σημείωσε. Ανέφερε ότι μόνο Κυριακή δεν δουλεύουν τα εμβολιαστικά κέντρα.



Σημείωσε ότι το ποσοστό του γενικού πληθυσμού που έλαβε την πρώτη δόση είναι στο 74,7%, οι πλήρως εμβολιασθέντες είναι στο 71,1% ενώ το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που είναι πια πλήρως εμβολιασθέντες ανέρχεται στο 84,1%.



«Εμείς ως Υπουργείο Υγείας έχουμε βάλει ένα στόχο, να φτάσουμε το 75% πλήρως εμβολιασθέντων του γενικού πληθυσμού και πιστεύουμε ότι με αυτή όλη την τιτάνια προσπάθεια που γίνεται ότι θα τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε.



Ερωτηθείσα πόσα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα, η κα. Γιαννάκη είπε ότι είναι γύρω στις 6.050 παιδιά και πρόσθεσε ότι συνεχίζουν κάθε μέρα, και στα Λατσιά και στην Κρατική Έκθεση, να κάνουν αυτά τα walk in.



«Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε μια αύξηση στα παιδιά. Μπορεί αυτές τις μέρες λόγω του παγετού περίπου να φτάσαμε μόνο τα 5.000 εμβόλια την ημέρα, αλλά πάλι ξανά ο κόσμος θα προσέρχεται και φέρνουν και οι γονείς τα παιδιά τους», πρόσθεσε.



Όσον αφορά το ποσοστό των εμβολιασμών στα παιδιά 16-17 ετών, είπε ότι «έχει ακουμπήσει το 56%» ενώ στα παιδιά 12-15 ετών «έχουμε ακουμπήσει τα 46%». «Δηλαδή έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό και αγωνιζόμαστε εμείς για να το φτάσουμε, διότι πρέπει να φτάσουμε το στόχο που έχουμε πει με τον Υπουργό Υγείας», σημείωσε.



Εφαρμογή «test to stay» στα σχολεία



Κληθείσα να κάνει ένα απολογισμό για την εφαρμογή του μέτρου «test to stay» στα σχολεία, η κα. Γιαννάκη είπε ότι θα δουν τα αποτελέσματα τη Δευτέρα και θα τα ανακοινώσουν.



«Θα δούμε πως πάει αυτό το πρόγραμμα. Για να μην προτρέχουμε, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ καλό, θα δούμε τα αποτελέσματα τη Δευτέρα και πάλι εμείς θα σας ενημερώσουμε», πρόσθεσε.



Πρόεδρος ΠΕΚ: Άλλα 700 παιδιά εμβολιάστηκαν σήμερα σε Λευκωσία και Λεμεσό

Ο Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου (ΠΕΚ) Μιχάλης Αναστασιάδης, κληθείς να αποτιμήσει την πορεία την εμβολιασμών, είπε ότι «είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι» και πρόσθεσε ότι «παραμένουμε συστρατευμένοι, συνεχίζουμε τον αγώνα σε αγαστή συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας και ειδικά την Γενική Διευθύντρια, η οποία είναι κοινώς παραδεκτό ότι δίνει και την ψυχή της για αυτή την μάχη».

«Εμείς το αναγνωρίζουμε. Είμαστε δίπλα της, δίπλα στην πολιτεία, παρέχοντας όποια δυνατή βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε και δεν μπορεί να είναι άλλη αυτή η βοήθεια από τη φυσική μας παρουσία, η οποία θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα, όπως προανήγγελλε και η Γενικός, στην Λεμεσό, στην Λάρνακα και στο Επισκοπειό και όπου τυχόν χρειαστεί και στο μέλλον», πρόσθεσε.



Σημείωσε ότι μόνο σήμερα έχουν εμβολιαστεί άλλα 700 παιδιά σε Λευκωσία και Λεμεσό.



«Άρα, το νούμερο, το οποίο σας είχε αναφέρει (η Γενική Διευθύντρια) για τον μέχρι χθες εμβολιασμό των παιδιών 5-11 ετών έχει ήδη ανέβει περίπου στις 7.000» είπε.



Είπε ότι πέραν των κλιματολογικών συνθηκών, το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά παιδιά έπρεπε να παραμείνουν περιορισμένα στο σπίτι, είτε ως κρούσματα είτε ως επαφές κρουσμάτων. «Επομένως, ναι γίνεται μεν μετ΄ εμποδίων λίγο αυτή η προσπάθεια, όμως είναι μια προσπάθεια που δε θα σταματήσει μέχρι να φτάσουμε τον τελικό στόχο, που είναι ακριβώς αυτό το νούμερο που έχει αναφέρει και η Γενικός», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ