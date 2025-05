ΠτΔ: Ο διορισμός Χαν απτή απόδειξη ότι η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

Σε γραπτή δήλωση του, ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε:

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Γιοχάνες Χαν, για το Κυπριακό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μία κίνηση ουσιαστικής σημασίας που επιβεβαιώνει, με τον πιο σαφή τρόπο, την αποφασιστικότητα και προσήλωση της ΕΕ να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανέναρξη των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των αρχών και αξιών της ΕΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η απόφαση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα στιγμιαίας συγκυρίας. Aποτελεί καρπό συντονισμένων διπλωματικών προσπαθειών, επίμονης και συνεπούς στρατηγικής, την οποία από την πρώτη στιγμή θέσαμε μεθοδικά, με σοβαρότητα και αξιοπιστία, στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Απορρέει ευθέως από τα σημαντικά Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2023 και του Απριλίου 2024, καθώς και από την κοινή επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Μάρτιο 2025.

Ευχαριστώ την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθοριστικό ρόλο και τη σταθερή συνεργασία, που συνέβαλαν σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας απόφαση.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί σε αυτό το σημαντικό βήμα, εν μέσω σύνθετων γεωπολιτικών εξελίξεων, αποτελεί ένδειξη της σημασίας που αποδίδει στην επίλυση του Κυπριακού κατά τρόπο που να συνάδει πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ στενά με τον νέο Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στηρίζοντας το έργο του στο πλαίσιο της προσπάθειας επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και επίλυσης του Κυπριακού. Ο κ. Γιοχάνες Χαν είναι ένας έμπειρος Ευρωπαίος πολιτικός, με μακρά παρουσία σε σημαντικά αξιώματα και βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, αλλά και ιδιαίτερα της περιοχής μας.

Η Κύπρος είναι κομμάτι της Ευρώπης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα προχωρά με ένα αποφασιστικό βήμα για να διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί. Ένα ακόμα πιο ενεργό και ενισχυμένο ρόλο, με πολιτική βούληση και με στρατηγική παρουσία. Στο επίκεντρο των εξελίξεων, στο πλευρό του Κράτους Μέλους της, στο πλευρό της Κύπρου. Διότι η λύση του Κυπριακού δεν είναι μόνο υπόθεση της Κύπρου, είναι υπόθεση της ίδιας της Ευρώπης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαριστεί την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ηγεσία που επέδειξε.

