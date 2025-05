Γέφυρα Μπρούκλιν: «Μηχανική βλάβη στο ιστιοφόρο προκάλεσε το δυστύχημα» λένε αξιωματούχοι

Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι προσανατολίζονται στη μηχανική βλάβη ως πιθανότερο αίτιο της συντριβής, καθώς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι το Cuauhtémoc, συνετρίβη λόγω μηχανικού ατυχήματος.

«Ο καπετάνιος φαίνεται πως έχασε την ισχύ του πλοίου», είπε ο Δήμαρχος, ενώ ο αρχηγός της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD), Γουίλσον Αράμπολες, δήλωσε ότι «κάποια μηχανικά προβλήματα προκάλεσαν τη σύγκρουση του πλοίου που βρισκόταν καθ' οδόν προς την Ισλανδία. Ο καπετάνιος έκανε τους ελιγμούς και υποθέτω έχασε τον έλεγχο του πλοίου» δήλωσε ο Αράμπολες στους δημοσιογράφους, ενώ ενημέρωσε ότι οι πληροφορίες ήταν αρχικές, χωρίς να μπορούν να επιβεβαιωθούν πλήρως.

Ο Επίτροπος του Υπουργείου Μεταφορών της Νέας Υόρκης (DOT), Ιντάνις Ροντρίγκεζ, δήλωσε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι ο επικεφαλής του τμήματος γέφυρας βρισκόταν στο Μπρούκλιν και ότι μια προκαταρκτική αξιολόγηση δεν διαπίστωσε σημάδια σοβαρής ζημιάς.

Τη στιγμή που εκπαιδευτικό ιστιοφόρο του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού, προσκρούει στην γέφυρα του Μπρούκλιν καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το πλοίο φαίνεται να κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τα αίτια του ατυχήματος, που προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 19, διερευνώνται, με ανώτερο αξιωματούχο να αποκαλύπτει στο CNNi, ότι το πλοίο κινούνταν προς «λάθος κατεύθυνση».

Το σκάφος είχε αγκυροβολήσει στην προβλήτα 17 στο Μανχάταν, κάτω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Καθώς έβγαινε από το λιμάνι, έπρεπε να κάνει στάση σε μια αποβάθρα ανεφοδιασμού καυσίμων στο Μπέι Ριτζ πριν κατευθυνθεί στα ανοικτά με προορισμό την Ισλανδία.

Mexican Navy’s Cuauhtémoc ship crashes into Brooklyn Bridge



