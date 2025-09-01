Το ξυπνητήρι του iPhone κρύβει μια ψευδαίσθηση που κανείς δεν παρατηρεί…

Η Apple έχει σχεδιάσει την εμπειρία έτσι ώστε να νομίζετε ότι το ρολόι γυρίζει κυκλικά για πάντα, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει τέρμα. Κι αυτό αποκαλύπτεται όταν το scroll σταματάει ξαφνικά στην ώρα 4:39 ή 16:39 αν χρησιμοποιείτε 24ωρη μορφή.

Αυτό συμβαίνει καθώς το σύστημα του iPhone δεν χρησιμοποιεί πραγματικό “κύκλο”, αλλά μια μεγάλη λίστα με επαναλαμβανόμενων αριθμών. Αν κάνετε πολύ γρήγορα scroll προς τα κάτω και στα δύο ροδάκια (ώρες και λεπτά), χωρίς να σταματήσετε, το interface κάποια στιγμή φτάνει στο τέλος της λίστας και τα νούμερα κολλάνε στο 4, 16 και το 39. Από εκεί και πέρα, δεν γυρνάνε άλλο.

Η Apple έχει κρύψει έξυπνα αυτόν τον περιορισμό, γιατί το interface μοιάζει ομαλό και συνεχές. Αλλά είναι ένα τρικ, που σου δίνει την ψευδαίσθηση του “άπειρου scroll”, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα επαναλαμβανόμενο dataset που τελειώνει.

Μερικοί χρήστες μάλιστα έχουν κάνει το scroll test, καταγράφοντας πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για να φτάσουν στο “όριο”. Αν, πάντως, το δοκιμάσετε θα ξέρετε ότι δεν είναι bug, είναι ένα κόλπο design. Και τώρα που το ξέρετε, δεν θα το ξε-δειτε ποτέ.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr