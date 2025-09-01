Ecommbx
Το ξυπνητήρι του iPhone κρύβει μια ψευδαίσθηση που κανείς δεν παρατηρεί…

 01.09.2025 - 20:40
Στο ξυπνητήρι των iPhone σας, σίγουρα έχετε δει τα γνωστά “ροδάκια” με τις ώρες και τα λεπτά που γυρνάνε πάνω-κάτω. Το scrolling μπορεί να μοιάζει ατελείωτο, αλλά είναι μόνο ψευδαίσθηση.

Η Apple έχει σχεδιάσει την εμπειρία έτσι ώστε να νομίζετε ότι το ρολόι γυρίζει κυκλικά για πάντα, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει τέρμα. Κι αυτό αποκαλύπτεται όταν το scroll σταματάει ξαφνικά στην ώρα 4:39 ή 16:39 αν χρησιμοποιείτε 24ωρη μορφή.

Αυτό συμβαίνει καθώς το σύστημα του iPhone δεν χρησιμοποιεί πραγματικό “κύκλο”, αλλά μια μεγάλη λίστα με επαναλαμβανόμενων αριθμών. Αν κάνετε πολύ γρήγορα scroll προς τα κάτω και στα δύο ροδάκια (ώρες και λεπτά), χωρίς να σταματήσετε, το interface κάποια στιγμή φτάνει στο τέλος της λίστας και τα νούμερα κολλάνε στο 4, 16 και το 39. Από εκεί και πέρα, δεν γυρνάνε άλλο.

Η Apple έχει κρύψει έξυπνα αυτόν τον περιορισμό, γιατί το interface μοιάζει ομαλό και συνεχές. Αλλά είναι ένα τρικ, που σου δίνει την ψευδαίσθηση του “άπειρου scroll”, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα επαναλαμβανόμενο dataset που τελειώνει.

Μερικοί χρήστες μάλιστα έχουν κάνει το scroll test, καταγράφοντας πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για να φτάσουν στο “όριο”. Αν, πάντως, το δοκιμάσετε θα ξέρετε ότι δεν είναι bug, είναι ένα κόλπο design. Και τώρα που το ξέρετε, δεν θα το ξε-δειτε ποτέ.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr

Μήπως οι διαφημίσεις στο κινητό σας κρύβουν κάτι πιο επικίνδυνο; Πώς θα το καταλάβεις

 01.09.2025 - 20:23
Μας «εκπλήσσει» ο καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

 01.09.2025 - 21:03
Σε παναπεργία στις 11 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι συντεχνίες για την ΑΤΑ. Στην πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο οίκημα της ΠΕΟ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν με τρίωρη στάση εργασίας από τις 11πμ μέχρι τις 2μμ την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

