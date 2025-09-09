Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του '60»

09.09.2025 - 10:47

 09.09.2025 - 10:47
ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε στη χώρα μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση του έχει την απόλυτη πολιτική βούληση και την ετοιμότητα να το κάνει

Καλωσορίζοντας σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, και του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θέλω να σας καλωσορίσω όλους, θεωρώ  ιδιαίτερα σημαντική τη συνάντησή μας, για να μιλήσουμε για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Γενικότερα οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα, ακόμα σε κάποια θέματα λειτουργούμε με όρους του κράτους του 1960. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προχωρούμε με αρκετές μεταρρυθμίσεις, την Ελεγκτική Υπηρεσία, τη Νομική Υπηρεσία, τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών, την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση, την απόφασή μας να προχωρήσουμε με εθνική μονάδα εφαρμογής των κυρώσεων, τη σύσταση Γραμματείας για παρακολούθηση της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου – ήταν μια αδυναμία του κράτους να παίρνει αποφάσεις αλλά να μην υλοποιούνται- γενικότερα σε όλους τους τομείς, η αυτόματη εγγραφή στους καταλόγους και μάλιστα από την ηλικία των 17.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανάγκης να αλλάξουμε το κράτος, να το μεταρρυθμίσουμε, είναι το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Άρα, προσβλέπω στη συζήτησή μας, να δούμε ποιες είναι η άποψή σας σε σχέση με το πώς να κινηθούμε.

Ο δικός μας στόχος, ήδη ξεκίνησε αυτή η μεγάλη προσπάθεια, είναι σε τρεις τομείς. Πρώτον, να βελτιώσουμε τις συντάξεις, να τις αυξήσουμε, να ενισχύσουμε τα ταμεία προνοίας και φυσικά να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Να θυμίσω ότι το 1980 ήταν η τελευταία φορά που αγγίξαμε το θέμα του συνταξιοδοτικού και φυσικά το 2012-2013 λόγω της της τρόικας.

Θέλουμε να κάνουμε μια ανοικτή συζήτηση. Δεν υπάρχει η οποιαδήποτε ιδέα ή εισήγηση που αποκλείεται. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε οτιδήποτε. Το πλαίσιο, ειδικά για το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που κινούμαστε εμείς, εμπίπτει και μέσα στις τρεις κατηγορίες που προανέφερα. Να αυξήσουμε τις συντάξεις, να ενισχύσουμε τα ταμεία πρόνοιας και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με αυτά θα σας δώσω τον λόγο να μας πείτε τις απόψεις σας και τι προέκυψε από ένα σχετικό Συνέδριο που έγινε και ανάλογα με τον χρόνο που έχουμε να δούμε και άλλα θέματα που θα ήθελα να σας απασχολήσουν. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας και σε θέματα αιχμής, αλλά και σε άλλους τομείς που πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε στη χώρα μας, το να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ‘60. Εμείς έχουμε την απόλυτη πολιτική βούληση και την ετοιμότητα να το κάνουμε».

