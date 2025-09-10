Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

 10.09.2025 - 06:22
Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Η αποχώρηση του Χρίστου Ορφανίδη από την εκλογική μάχη του 2026 επιβεβαιώνει ρήγματα εντός του ΔΗΚΟ. Το παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία με τον Ανδρέα Αποστόλου, οι σκληρές αιχμές προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο και οι εκκρεμότητες στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας για τον ΔΗΣΥ.

Οριστικό το «αντίο» του Χρίστου Ορφανίδη – Εκρηκτικός διάλογος με Παπαδόπουλο

Μια συγκλονιστική εξέλιξη σημάδεψε τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ, το βράδυ της Δευτέρας, όπου ο βουλευτής Λάρνακας Χρίστος Ορφανίδης ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Παρότι η απόφαση του δεν προκάλεσε απόλυτη έκπληξη –καθώς υπήρχαν εδώ και καιρό σχετικές ενδείξεις–, ο τρόπος και το timing της ανακοίνωσης, αλλά κυρίως τα όσα ειπώθηκαν στην αίθουσα, αιφνιδίασαν ακόμα και τα πιο έμπειρα στελέχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ορφανίδης εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τη μεταγραφή του πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ανδρέα Αποστόλου, λέγοντας χαρακτηριστικά στον Νικόλα Παπαδόπουλο:

«Αυτό που γίνεται είναι ντροπή – και για σένα προσωπικά, τον οποίο η ΕΔΕΚ στήριξε στις Προεδρικές του 2018, και για τη μνήμη του πατέρα σου».

Ο Ορφανίδης –σε φορτισμένο τόνο– φέρεται να έθεσε ευθέως το ζήτημα της πολιτικής συνέπειας, ρωτώντας τον πρόεδρο του κόμματος:

«Πώς θα μπορέσεις να κοιτάξεις στα μάτια την ηγεσία της ΕΔΕΚ, με την οποία συνεργαζόμαστε στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη;»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου "πάγωσαν" ακούγοντας τα λόγια του Ορφανίδη, ενώ πολλοί έπεσαν κυριολεκτικά από τα σύννεφα.

 Πολιτικές ρωγμές πίσω από την αποχώρηση

Η στάση του Ορφανίδη δεν ήταν στιγμιαία. Εδώ και μήνες, είχε διαφανεί πως δεν ένιωθε πολιτικά "άνετα" στο σημερινό ΔΗΚΟ, διαφωνώντας με βασικές επιλογές της ηγεσίας, τόσο στο εθνικό ζήτημα, όσο και στον τρόπο που το κόμμα πολιτεύεται και συμμαχεί. Η απόφαση να προχωρήσει το κόμμα σε συμφωνία με τον Ανδρέα Αποστόλου φαίνεται να αποτέλεσε το τελικό “καρφί”, επιβεβαιώνοντας ότι οι αντιφάσεις αυτές δεν γεφυρώνονταν.

Οριστικοποιείται το “deal” με Αποστόλου – Εκτός ΕΔΕΚ, ανεξάρτητος στη Βουλή

Στο μεταξύ, η μεταγραφή του Ανδρέα Αποστόλου φαίνεται να έχει ήδη κλείσει. Παρότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος μίλησε στη συνεδρίαση για «συνεχιζόμενες επαφές» και «καμία κατάληξη», οι πληροφορίες δείχνουν ότι το πλαίσιο συνεργασίας έχει συμφωνηθεί και μένει η επίσημη ανακοίνωση.

Μάλιστα, ο Ανδρέας Αποστόλου έχει ήδη αποστείλει επιστολή στην Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, με την οποία γνωστοποιεί την απόφασή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ και να συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι τις εκλογές.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει πολιτικές εντάσεις, τόσο μεταξύ ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ, όσο και εντός του ενδιάμεσου χώρου.

Ο ΔΗΣΥ προετοιμάζεται – Κάλπες σε Λευκωσία, «αναιμικό» το ενδιαφέρον στη Λάρνακα

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις προετοιμασίες για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ψηφοδέλτια έκλεισε, με διαφοροποιήσεις ανά επαρχία:

Λευκωσία: 21 υποψηφιότητες (μαζί με 2 αριστίνδην). Το αν θα διατηρήσει τις 20 έδρες της ή θα χάσει μία, παραμένει άγνωστο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Λεμεσός: 14 υποψηφιότητες για 12 θέσεις.

Λάρνακα: Τρεις μόνο υποψηφιότητες έχουν κατατεθεί – Αννίτα Δημητρίου (χωρίς σταυρό), Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Άντρεα Θεολόγου Μανώλη. Απαιτείται τουλάχιστον ένας ακόμη υποψήφιος (πιθανότατα αριστίνδην) για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος τόνισε την αποφασιστικότητα του κόμματος, λέγοντας ότι ο ΔΗΣΥ «μπαίνει πρώτος στη μάχη, με πίστη, ενότητα και ενθουσιασμό».

Το ΕΛΑΜ «κατεβάζει» Παπαδημήτρη και Πασιουρτίδη

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) προχωρά επίσης στον καταρτισμό ψηφοδελτίων:

Στην Πάφο, υποψήφιος θα είναι ο Δημήτρης Παπαδημήτρης, με αναφορές στην «πατριωτική, εθνικόφρονα δεξιά».

Στη Λάρνακα, το κόμμα ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Στέλιου Πασιουρτίδη, επαγγελματία του μάρκετινγκ και των ασφαλίσεων.

Μια ήσυχη αποχώρηση που έγινε πολιτικός σεισμός

Η αποχώρηση του Χρίστου Ορφανίδη από την επόμενη εκλογική μάχη, μακριά από τυμπανοκρουσίες, μετατρέπεται πλέον σε σοβαρό πολιτικό μήνυμα, με βαριές αιχμές προς την ηγεσία του ΔΗΚΟ.

Η συμφωνία με τον Ανδρέα Αποστόλου φαίνεται πως αλλάζει τις ισορροπίες στη Λάρνακα, την ώρα που ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ χτίζουν τη δική τους στρατηγική, σε ένα σκηνικό που προμηνύει εκλογική χρονιά με πολλές ανατροπές.

