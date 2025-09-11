Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώπιον του δικαστηρίου - μετά και από ανάληψη καθηκόντων δικηγόρου υπεράσπισης από τον Π. Σταύρου - ο Γιαννάκης Γιαννάκη παραδέχθηκε τρεις από τις κατηγορίες που τον βάραιναν για τις οποίες και κρίθηκε ένοχος.

Το ιστορικό των αδικημάτων

Στις 10 Φεβρουαρίου 1995 ο ίδιος κυκλοφόρησε πλαστό επίσημο έγγραφο. Συγκεκριμένα, κατέθεσε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) πλαστό έγγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών από αμερικανικό πανεπιστήμιο, ως κάτοχό του, ενώ γνώριζε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν και η κατηγορία με αριθμό 2.

Επίσης, στις 28 Νοεμβρίου 1996 εν γνώσει του κατέθεσε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου πλαστό απολυτήριο Λυκείου στην αγγλική γλώσσα. Το έγγραφο είχε αλλοιωθεί. Βαθμοί σε συγκεκριμένα μαθήματα και ο γενικός βαθμός ήταν πιο ψηλοί από ότι ίσχυε στην πραγματικότητα. Αυτή ήταν και η κατηγορία με αριθμό 6.

Παράλληλα, κατέθεσε στον Οργανισμό πλαστό πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου με επίσημες σφραγίδες από το υπουργείο παιδείας της Κύπρου και της αμερικανικής πρεσβείας στην Κύπρο ενώ γνώριζε ότι τόσο το πτυχίο όσο και οι σφραγίδες δεν ισχύουν. Αυτή ήταν και η κατηγορία με αριθμό 8.

Υπενθυμίζεται ότι διορίστηκε ως Επίτροπος Εθελοντισμού στις 2 Μαΐου το 2013 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Προηγουμένως, στις 20 Δεκεμβρίου 2007 είχε διοριστεί ως μόνιμος λειτουργός στον ΟΝΕΚ.

Το ΤΑΕ του Αρχηγείου Αστυνομίας έλαβε επιστολή για πιθανή διάπραξη αδικήματος για πλαστή κυκλοφορία εγγράφου στις 28 Μαΐου 2021. Το επόμενο Ιούνιο τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη θέση του στον ΟΝΕΚ.

Στις 15 Ιουνίου το 2021 η Αστυνομία αφίχθη στο διαμέρισμα του Γιαννάκη όπου ο ίδιος του παρέδωσε το πρωτότυπο απολυτήριο. Στο διαμέρισμα μετά από έρευνα εντοπίστηκαν και τα πλαστά έγγραφα.

Για πρώτη φορά εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου στις 9 Ιουνίου 2022 ενώ στην ακρόαση της υπόθεσης στις 5 Οκτωβρίου 2022 δήλωσε μη παραδοχή στις κατηγορίες. Το δικαστήριο με τη νέα σύνθεση που έλαβε και την τελική απόφαση για ποινή, συνήλθε για πρώτη φορά στις 27 Σεπτεμβρίου 2023. Σημειώνεται πως η παραδοχή του Γιαννάκη στις κατηγορίες 2,6 και 8 έγινε στις 2 Απριλίου 2025.

Οι πραγματικοί βαθμοί του Απολυτηρίου Λυκείου

Μεγάλος ντόρος δημιουργήθηκε με τις «διορθώσεις» στο απολυτήριο Λυκείου του Γιαννάκη Γιαννάκη, αφού οι αλλαγές έγιναν στα νούμερα και όχι στο ολογράφως και μάλιστα χειρόγραφα.

Συγκεκριμένα αλλαγές έγιναν: Θρησκευτικά όπου έγραφε 19 αντί 15, Μαθηματικά 17 αντί 12, Νέα Ελληνικά 19 αντί 13, Αγγλικά 19 αντί 13, Οικονομικά Μαθηματικά 17 αντί 10, Λογιστική 14 αντί 10, Γαλλικά 19 αντί 11, Φυσική 19 αντί 13.

Μάλιστα αποφοίτησε με γενικό βαθμό 13 9/12 και όχι 17 2/12 όπως αναγραφόταν στο πλαστό έγγραφο.

Όσον αφορά το πτυχίο μηχανικής από αμερικανικό πανεπιστήμιο, αποδείχθηκε μετά από έρευνες ότι δεν φοίτησε σε αυτό αλλά σε ένα κολλέγιο το οποίο ανήκει στο πανεπιστήμιο και μόνο για ένα έτος όπου παρακολούθησε συνολικά τέσσερα μαθήματα.

Εξέταση λόγων μετριασμού της ποινής

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του Γιαννάκη, Π. Σταύρου, για σκοπούς μετριασμού της ποινής αναφέρθηκε ότι το απολυτήριο λυκείου δεν προβλεπόταν από σχέδιο υπηρεσίας και δεν ήταν απαραίτητο για την εργοδότησή του. Παράλληλα παρήλθε σημαντικός χρόνος από τη διάπραξη των αδικημάτων. Σημείωσε επίσης ότι από το 2021 που είναι σε διαθεσιμότητα, λαμβάνει το 50% του μισθού του από τον ΟΝΕΚ χωρίς να έχει οποιοδήποτε άλλο εισόδημα. Ακόμη, υπέδειξε το σημαντικό έργο του Γιαννάκη ως Επίτροπος Εθελοντισμού κατά την οικονομική κρίση του 2013 με τη δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων με αποτέλεσμα μέχρι και το 2015 να στηριχθούν πάνω από 14 χιλιάδες οικογένειες.

Η Δικαστής έλαβε επίσης υπόψη της ότι ο Γιαννάκη δεν βαρύνεται με προηγούμενες καταδίκες και ότι δήλωσε παραδοχή στις κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τη δικαστή, η μέγιστη ποινή που προβλέπεται για τις οποίες κατηγορίες 2,6 και 8 για τις οποίες κρίθηκε ένοχος, είναι 10 έτη. Τόνισε όμως ότι το παρόν δικαστήριο δεν θα μπορούσε να επιβάλει ποινές πέραν των 5 ετών που είναι το όριο της δικαιοδοσίας του καθώς η υπόθεση είχε παραπεμφθεί για συνοπτική εκδίκαση. Παρόλα αυτά, η μέγιστη ποινή που προβλέπει η νομοθεσία έχει ληφθεί υπόψη για την τελική απόφαση.

Τα αδικήματα, όπως αναφέρει η δικαστής, που σχετίζονται με την υπόθεση τιμωρούνται κατά κανόνα με ποινή φυλάκισης. Επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται επίσης η απόκτηση οικονομικού οφέλους συνεπεία της πλαστογραφίας, η αξία του οφέλους αφού λαμβάνει χρήματα από το Κράτος εδώ και 30 χρόνια, η ύπαρξη προσχεδιασμού και η επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

«Τα περιστατικά της υπόθεσης είναι ιδιαιτέρως σοβαρά και η αναγκαιότητα γενικής αποτροπής είναι επιβεβλημένη. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση ενός ανθρώπου που έκανε ένα επιπόλαιο σφάλμα πριν από 30 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ενήργησε με προσχεδιασμό και εκμεταλλευόμενος τους καρπούς των παράνομων ενεργειών του, ακολούθησε μια ανελικτική πορεία δεκαετιών η οποία στηρίχθηκε σε πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά. Αυτό, χωρίς να κατέχει τα προσόντα των θέσεων για τις οποίες αρχικά προσλήφθηκε και στη συνέχεια προήχθη», ανέφερε το δικαστήριο.

Η δικαστής ενώ θα επέβαλλε στον Γιαννάκη για τις κατηγορίες 2, 6 και 8 ποινή φυλάκισης διάρκειας 2 ετών, με δεδομένη την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, επιβλήθηκε εν τέλει ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε έκαστη κατηγορία.

Δεδομένου του χρόνου κατά τον οποίον διαπράχθηκαν τα αδικήματα, η δικαστής αποφάσισε ότι η έκτιση των ποινών 2 και 6 θα είναι διαδοχική, ενώ η ποινή της κατηγορίας 8 θα συντρέχει με την 6η κατηγορία, λόγω του ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν στο πλαίσιο του ίδιου περιστατικού. Αυτό σημαίνει ότι θα εκτίσει ποινή 36 μηνών (τρία χρόνια).

Η δικαστής εξέτασε και την έφεση για αναστολή της ποινής λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει και αποφάσισε ότι οι ποινές φυλάκισης θα εκτελεστούν άμεσα.