Αίθουσες χωρίς κλιματισμό έστειλαν μαθήτρια στο νοσοκομείο; – Οι γονείς καταγγέλλουν, ο ΟΚΥπΥ απαντά
Αίθουσες χωρίς κλιματισμό έστειλαν μαθήτρια στο νοσοκομείο; – Οι γονείς καταγγέλλουν, ο ΟΚΥπΥ απαντά

 12.09.2025 - 08:50
Νέες διαστάσεις λαμβάνει το περιστατικό με τη μαθήτρια στη Πάφο η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα το απόγευμα, με τα συμπτώματα να αποδίδονται από τον παιδίατρο σε πιθανή θερμική εξάντληση.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, υπήρξε προσπάθεια να μη συνδεθεί η κατάσταση της υγείας της μαθήτριας με τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό θερμικής εξάντλησης.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, το κορίτσι μεταφέρθηκε στις Πρώτες Βοήθειες έπειτα από υπόδειξη του παιδίατρου, όταν εμφάνισε ζαλάδες, πονοκέφαλο και άλλα συμπτώματα που, υπό τις καιρικές συνθήκες, παραπέμπουν σε θερμική εξάντληση. Στο νοσοκομείο δήλωσε επίσης πόνο στην κοιλιά, με τους γιατρούς να αποφασίζουν την εισαγωγή της για διερεύνηση τυχόν σκωληκοειδίτιδας. Το σχετικό έγγραφο ανέφερε «εισαγωγή για πιθανή διερεύνηση σκωληκοειδίτιδας», χωρίς αναφορά σε θερμική εξάντληση. Η μαθήτρια έλαβε εξιτήριο την Τετάρτη, καθώς δεν εντοπίστηκε πρόβλημα σκωληκοειδίτιδας.

Οι γονείς της, ωστόσο, επιμένουν ότι τα συμπτώματα προήλθαν από την καταπόνηση λόγω της θερμοκρασίας μέσα στις αίθουσες και έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες προς τη σχολική εφορεία και άλλους αρμόδιους φορείς.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, αν και το σχολείο διαθέτει κλιματιστικά, αυτά δεν λειτουργούν, καθώς δεν έχει εγκατασταθεί η απαραίτητη ηλεκτρολογική υποδομή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκκληση βοήθειας: Μανούλα με δύο παιδιά 6 και 7 ετών χρειάζεται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

 12.09.2025 - 08:43
Επόμενο άρθρο

Ταχυκαρδία: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις και πότε να απευθυνθείς σε γιατρό

 12.09.2025 - 08:58
Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Στην Κύπρο βρίσκεται από την Πέμπτη το βράδυ, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

