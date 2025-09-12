Αίθουσες χωρίς κλιματισμό έστειλαν μαθήτρια στο νοσοκομείο; – Οι γονείς καταγγέλλουν, ο ΟΚΥπΥ απαντά

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, υπήρξε προσπάθεια να μη συνδεθεί η κατάσταση της υγείας της μαθήτριας με τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό θερμικής εξάντλησης.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, το κορίτσι μεταφέρθηκε στις Πρώτες Βοήθειες έπειτα από υπόδειξη του παιδίατρου, όταν εμφάνισε ζαλάδες, πονοκέφαλο και άλλα συμπτώματα που, υπό τις καιρικές συνθήκες, παραπέμπουν σε θερμική εξάντληση. Στο νοσοκομείο δήλωσε επίσης πόνο στην κοιλιά, με τους γιατρούς να αποφασίζουν την εισαγωγή της για διερεύνηση τυχόν σκωληκοειδίτιδας. Το σχετικό έγγραφο ανέφερε «εισαγωγή για πιθανή διερεύνηση σκωληκοειδίτιδας», χωρίς αναφορά σε θερμική εξάντληση. Η μαθήτρια έλαβε εξιτήριο την Τετάρτη, καθώς δεν εντοπίστηκε πρόβλημα σκωληκοειδίτιδας.

Οι γονείς της, ωστόσο, επιμένουν ότι τα συμπτώματα προήλθαν από την καταπόνηση λόγω της θερμοκρασίας μέσα στις αίθουσες και έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες προς τη σχολική εφορεία και άλλους αρμόδιους φορείς.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, αν και το σχολείο διαθέτει κλιματιστικά, αυτά δεν λειτουργούν, καθώς δεν έχει εγκατασταθεί η απαραίτητη ηλεκτρολογική υποδομή.