Ταχυκαρδία: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις και πότε να απευθυνθείς σε γιατρό

Η ταχυκαρδία είναι η κατάσταση κατά την οποία η καρδιά χτυπά με περισσότερους από 100 παλμούς το λεπτό σε κατάσταση ηρεμίας.

Δεν πρόκειται πάντα για κάτι ανησυχητικό. Μπορεί να εμφανιστεί έπειτα από άσκηση, έντονο άγχος ή κατανάλωση καφεΐνης.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υποδηλώνει καρδιακή ή άλλη υποκείμενη πάθηση που χρειάζεται διερεύνηση.

Φυσιολογικές αιτίες

Κάποιες φορές η ταχυκαρδία είναι φυσιολογική και προσωρινή. Για παράδειγμα:

- Όταν γυμνάζεσαι ή ανεβαίνεις σκάλες.

- Όταν νιώθεις έντονο στρες ή πανικό.

- Όταν καταναλώνεις καφέ, τσάι ή ενεργειακά ποτά.

- Όταν έχεις πυρετό ή αφυδάτωση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η καρδιά απλά ανταποκρίνεται σε μια αυξημένη ανάγκη του οργανισμού.

Πότε πρέπει να ανησυχήσεις

Υπάρχουν όμως και σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις. Αν η ταχυκαρδία συνοδεύεται από:

- Ζάλη ή λιποθυμική τάση.

- Δύσπνοια.

- Πόνο ή βάρος στο στήθος.

- Αίσθημα αδυναμίας ή κόπωσης.

Τότε καλό είναι να ζητήσεις άμεσα ιατρική βοήθεια. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με σοβαρότερα καρδιακά προβλήματα.

Διάγνωση και αντιμετώπιση

Ο γιατρός συνήθως θα συστήσει εξετάσεις όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχο καρδιάς ή αιματολογικές αναλύσεις.

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από την αιτία. Μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής, φαρμακευτική αγωγή ή πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε σπανιότερες περιπτώσεις.

Πώς μπορείς να προστατευτείς

Υπάρχουν μερικές απλές συνήθειες που μειώνουν τον κίνδυνο να εμφανίζεις συχνά ταχυκαρδία:

- Μείωσε την καφεΐνη και τα ενεργειακά ποτά.

- Φρόντισε για επαρκή ξεκούραση.

- Βάλε την άσκηση στη ζωή σου με μέτρο.

- Δοκίμασε τεχνικές χαλάρωσης, όπως βαθιές αναπνοές ή διαλογισμό.

- Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα κάνουν μεγάλη διαφορά.

Καταληκτική σκέψη

Η ταχυκαρδία δεν είναι πάντα λόγος ανησυχίας. Μπορεί να είναι μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος, αλλά μπορεί και να κρύβει ένα προειδοποιητικό σημάδι.

Το σημαντικό είναι να ακούς το σώμα σου, να μην αγνοείς τα συμπτώματα και να απευθύνεσαι στον γιατρό όταν κάτι σε προβληματίζει.

Η πρόληψη, η ενημέρωση και η φροντίδα της καρδιάς σου είναι τα καλύτερα εργαλεία για μια ζωή με περισσότερη ηρεμία και λιγότερη ανησυχία.