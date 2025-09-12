Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟμόφωνη απόφαση του Ανωτάτου: Νόμιμη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού από κρατούμενους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου: Νόμιμη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού από κρατούμενους

 12.09.2025 - 13:45
Ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου: Νόμιμη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού από κρατούμενους

Τεράστια σημασία για την ενίσχυση της πάταξης του εγκλήματος έχει η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, που κρίνει πλήρως συνταγματικό το Άρθρο 25 του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν. 73(Ι)/2004).

Το άρθρο δίνει στην Αστυνομία τη δυνατότητα να λαμβάνει μετρήσεις, φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα από πρόσωπα που τελούν υπό νόμιμη κράτηση.

Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ακολούθησε, την ίδια ημέρα, δεύτερη υπόθεση επί του ίδιου άρθρου, με την Ολομέλεια να υιοθετεί ομόφωνα την πρώτη απόφαση.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσον οι πρόνοιες του Άρθρου 25 παραβιάζουν το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 15 του Συντάγματος. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η λήψη γενετικού υλικού και δειγμάτων από κρατούμενους υπηρετεί νόμιμο σκοπό, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και της διερεύνησης εγκλημάτων, και μπορεί να γίνεται είτε με συγκατάθεση του ατόμου είτε με δικαστικό διάταγμα.

Σημειώνεται ότι τις υποθέσεις χειρίστηκε η ομάδα της Νομικής Υπηρεσίας υπό τον Γενικό Εισαγγελέα, με τις εισαγγελείς Πολίνα Ευθυβούλου, Χρίστια Κυθραιώτου, τον δικηγόρο Βασίλη Μπίσσα και τη δικηγόρο Ηράκλεια Ζησίμου.

Με την απόφαση αυτή, οι διωκτικές Αρχές αποκτούν ένα κρίσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική πρόληψη και διαλεύκανση εγκλημάτων, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Αποκλείστηκε η σκηνή – Εμφανή τα σημάδια από τρεις σφαίρες - Δύο στο τζάμι
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα
Σου αρέσει η Ιταλία; Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναζητά άτομο για την Πρεσβεία της Κύπρου στη Ρώμη - Μάθε λεπτομέρειες
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα
Κινητά στις φυλακές: «Διαχρονική γάγγραινα» - Πότε έρχεται το σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα 7 βασικά σημάδια γλώσσας του σώματος που δείχνουν ερωτική έλξη

 12.09.2025 - 13:48
Επόμενο άρθρο

Ερσίν Τατάρ: Με το ίδιο αφήγημα υπέβαλε υποψηφιότητά για τις «προεδρικές»

 12.09.2025 - 13:52
Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

  •  12.09.2025 - 13:05
Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

  •  12.09.2025 - 11:57
Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Μαρίνος Σιζόπουλος: Δίνει απαντήσεις με τεκμήρια - Προαναγγέλλει διάσκεψη Τύπου μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

  •  12.09.2025 - 11:53
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

  •  12.09.2025 - 09:49
Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες

Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες

  •  12.09.2025 - 12:37
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  12.09.2025 - 10:09
Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

  •  12.09.2025 - 08:29
Ανόρθωση: Νέος βραχνάς από το CAS - Τα τεράστια ποσά για Γκερέρο και Περέα

Ανόρθωση: Νέος βραχνάς από το CAS - Τα τεράστια ποσά για Γκερέρο και Περέα

  •  12.09.2025 - 12:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα