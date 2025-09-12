Ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου: Νόμιμη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού από κρατούμενους

Το άρθρο δίνει στην Αστυνομία τη δυνατότητα να λαμβάνει μετρήσεις, φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα από πρόσωπα που τελούν υπό νόμιμη κράτηση.

Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ακολούθησε, την ίδια ημέρα, δεύτερη υπόθεση επί του ίδιου άρθρου, με την Ολομέλεια να υιοθετεί ομόφωνα την πρώτη απόφαση.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσον οι πρόνοιες του Άρθρου 25 παραβιάζουν το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 15 του Συντάγματος. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η λήψη γενετικού υλικού και δειγμάτων από κρατούμενους υπηρετεί νόμιμο σκοπό, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και της διερεύνησης εγκλημάτων, και μπορεί να γίνεται είτε με συγκατάθεση του ατόμου είτε με δικαστικό διάταγμα.

Σημειώνεται ότι τις υποθέσεις χειρίστηκε η ομάδα της Νομικής Υπηρεσίας υπό τον Γενικό Εισαγγελέα, με τις εισαγγελείς Πολίνα Ευθυβούλου, Χρίστια Κυθραιώτου, τον δικηγόρο Βασίλη Μπίσσα και τη δικηγόρο Ηράκλεια Ζησίμου.

Με την απόφαση αυτή, οι διωκτικές Αρχές αποκτούν ένα κρίσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική πρόληψη και διαλεύκανση εγκλημάτων, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.