Ερσίν Τατάρ: Με το ίδιο αφήγημα υπέβαλε υποψηφιότητά για τις «προεδρικές»

Μαζί του ήταν οι αρχηγοί των τριών κομμάτων της «συγκυβέρνησης», ΚΕΕ, ΔΚ και ΚΑ, η σύζυγός του Σιμπέλ Τατάρ, η οικογένειά του, «βουλευτές» και πλήθος κόσμου που κρατούσε σημαίες του ψευδοκράτους, της Τουρκίας, των κομμάτων και την φωτογραφία του ιδίου του Τατάρ.

Ο νυν Τ/κ ηγέτης ευχαρίστησε τα κόμματα που τον στηρίζουν, τη «συμμαχία κοινής λογικής» και όλους όσοι «έχουν αγάπη για τη χώρα τους στην καρδιά τους. Τα βήματα που κάναμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας ήταν αμοιβαία. Το κράτος μας-είπε για το ψευδοκράτος- ήταν παρών σε πολλές χώρες με το δικό του όνομα και σημαία, τις επισκεφτήκαμε και μας δέχτηκαν».

Όλα αυτά τα βήματα έχουν καταγραφεί στην πολιτική ιστορία των Τουρκοκυπρίων, ανέφερε λέγοντας ότι η ένταξη στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και οι επισκέψεις στο Αζερμπαϊτζάν ήταν "ιστορικά βήματα" και μίλησε για εγκάρδιες σχέσεις με άλλα κράτη.

Ο κ. Τατάρ εξέφρασε την υπερηφάνειά του που μοιράζεται αυτά τα επιτεύγματα, υποστηρίζοντας ότι σήμερα, η «ΤΔΒΚ(ψευδοκράτος) είναι ένα ισχυρό, σεβαστό, αξιότιμο κράτος με ισχυρή υποδομή. Είμαστε ακόμα στην αρχή του ταξιδιού μας. Στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε το κράτος και τον λαό χωρίς να χάσουμε την ενέργειά μας». Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουν να προχωρούν με ελπίδα για το μέλλον και με την υποστήριξη της "μητέρας πατρίδας Τουρκίας".

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε, να αναπτύσσουμε και να εργαζόμαστε για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και το κράτος μας με την υποστήριξη της Τουρκίας», είπε.

«Θα πετύχουμε ξανά τη νίκη τη νύχτα των εκλογών». Η θέση του "προέδρου", ανέφερε, δεν έχει εκτελεστικά καθήκοντα αλλά αυτός άνοιξε αυτόν τον δρόμο και θα συνεχίσει να το κάνει.

Θα έρθουν μεγαλύτερες επενδύσεις και θα βαδίσουν με σταθερά βήματα προς ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τους νέους, ανέφερε επίσης. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε φέρνοντας το κράτος μας πιο ψηλά μέσω αποτελεσματικής διπλωματίας, χωρίς να κάνουμε παραχωρήσεις στους Ελληνοκύπριους ή να προσφέρουμε ψεύτικες ελπίδες, όπως μια ομοσπονδία».

Ο κατοχικός ηγέτης δήλωσε ότι «θα συνεχίσουν να προστατεύουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και το κράτος και δεν έχουν χρόνο για χάσιμο». Ο τ/κ «λαός», συνέχισε, θα είναι παρών σε αυτήν την περιοχή με το δικό του «κράτος» και θα πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε πιθανής συμφωνίας.

Θα συνεχίσουν να εργάζονται και για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας και για την άρση της άδικης «απομόνωσης», πρόσθεσε. «Έχουμε την πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας. Είμαστε ενωμένοι. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με τα τουρκικά κράτη, θα προωθήσουμε το κράτος και θα πάρουμε τη θέση που μας αξίζει στον κόσμο».

Απομένουν 5 εβδομάδες μέχρι τις «εκλογές» οπόταν θα «κηρύξουν τη νίκη κερδίζοντας έναν αριθμό ρεκόρ ψήφων στις κάλπες», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ. Βρίσκεται, είπε, πάντα ανάμεσα στον «λαό», οι πόρτες του είναι πάντα ανοιχτές για το κοινό και το νέο «προεδρικό συγκρότημα» έχει προσφέρει στη Λευκωσία έναν δημόσιο χώρο για τον «λαό», είναι - συνέχισε- «η καρδιά της τδβκ, το σπίτι του έθνους και ο χώρος διαβίωσής του».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ