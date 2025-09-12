Λετυμπιώτης: Η σημασία της επίσκεψης Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο - Η ατζέντα της συνάντησης με Χριστοδουλίδη

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Αντόνιο Κόστα, θα επισκεφθεί την Κυπριακή Δημοκρατία τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κύπρος έχει εισέλθει στο τελικό στάδιο προετοιμασιών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του κ. Κόστα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, θα βρεθούν οι βασικές προτεραιότητες που θα αναδείξει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034. Παράλληλα, οι δύο Πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διοργανώσει η Κύπρος τον προσεχή Απρίλιο, το πρώτο του είδους του από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει, επίσης, την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης με τον κ. Τατάρ που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο κ. Κόστα, από κοινού με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνυπέγραψαν επιστολή προς τον ΓΓ ΟΗΕ, με την οποία διατυπώθηκε με σαφήνεια η θέση της Ένωσης υπέρ μιας λύσης του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου υπό τον ΟΗΕ πλαισίου και στη βάση των αρχών, αξιών και του κεκτημένου της ΕΕ.

Η επίσκεψη, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών και δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Η παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο συνιστά σαφές μήνυμα αναγνώρισης της σημασίας της χώρας μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και ενισχύει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα σταθερότητας και ευρωπαϊκής αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο».