Στάση εργασίας σε ξενοδοχεία της Λεμεσού: «Οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»
Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, ο σεβασμός του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων θα διασφαλίσουν την εργασιακή ειρήνη, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ωφελημάτων των εργαζομένων.
Στα πιο πάνω πλαίσια, έχουν καλέσει τις δύο πλευρές σε σύσκεψη στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων την ερχόμενη Δευτέρα.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις