Στάση εργασίας σε ξενοδοχεία της Λεμεσού: «Οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων»

 12.09.2025 - 14:12
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας σε ανακοίνωσή του αναφορικά με την απεργία στη ξενοδοχειακή μονάδα στην επαρχία Λεμεσού, σημειώνει ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και να άρουν οποιεσδήποτε ενέργειες τον παραβιάζουν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, ο σεβασμός του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων θα διασφαλίσουν την εργασιακή ειρήνη, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ωφελημάτων των εργαζομένων.

Στα πιο πάνω πλαίσια, έχουν καλέσει τις δύο πλευρές σε σύσκεψη στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων την ερχόμενη Δευτέρα.

