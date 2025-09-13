Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Η Υπηρεσία Εκλογών μπαίνει σε ρυθμούς προετοιμασίας, με τον μηχανισμό να τίθεται σταδιακά σε πλήρη λειτουργία. Από το «κλείδωμα» των εδρών μέχρι τη χαρτογράφηση των εκλογικών κέντρων και την ψήφο των αποδήμων, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο ενόψει της κάλπης της 24ης Μαΐου.

Το ημερολόγιο των εκλογών:

23 Απριλίου 2026: Διάλυση της Βουλής

24 Απριλίου 2026: Επίσημη προκήρυξη των εκλογών

6 Μαΐου 2026: Υποβολή υποψηφιοτήτων

24 Μαΐου 2026: Ημέρα εκλογών

Η μεγάλη αλλαγή: «Κλείδωμα» εδρών στις 2 Οκτωβρίου

Η μοναδική ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές αφορά τον καθορισμό των εδρών ανά επαρχία. Όπως εξήγησε στο ThemaOnline ο Λειτουργός Α΄ στον κλάδο Εκλογών, Γιώργος Στυλιανού, το «κλείδωμα» θα γίνει με βάση τον εκλογικό κατάλογο της 2ας Οκτωβρίου 2025.

«Όσοι εγγραφούν στις επόμενες αναθεωρήσεις –στις 2 Ιανουαρίου ή στις 2 Απριλίου– θα έχουν κανονικά δικαίωμα ψήφου στην επαρχία τους, αλλά δεν θα επηρεάσουν τον αριθμό των εδρών», τόνισε.

Η αλλαγή αυτή έγινε ώστε να αποφεύγονται πρακτικά προβλήματα, καθώς στο παρελθόν η Βουλή καλείτο να συνεδριάσει εκτάκτως μετά τη διάλυσή της, για να αποφασίσει τυχόν τροποποιήσεις.

Το εκλογικό σώμα

Το εκλογικό σώμα θα παραμείνει ουσιαστικά ίδιο, καθώς το δικαίωμα ψήφου στους 17χρονους θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Στις βουλευτικές του 2026 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Ο εκλογικός κατάλογος θα κλείσει στις 2 Απριλίου 2026 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η περίοδος ενστάσεων και ελέγχων. Ο τελικός κατάλογος με τον ακριβή αριθμό εκλογέων αναμένεται να ανακοινωθεί στα μέσα Απριλίου.

Εκλογικά κέντρα και υλικοτεχνική προετοιμασία

Σύντομα ξεκινούν οι διαδικασίες εντοπισμού και καταγραφής των εκλογικών κέντρων από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Η Υπηρεσία Εκλογών θα εξετάσει τις υποδομές, την πρόσβαση και τυχόν έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία τους. Ο αριθμός των εκλογικών κέντρων αναμένεται να παραμείνει παρόμοιος με τις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Παράλληλα, θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τα ψηφοδέλτια και τον απαραίτητο εκλογικό εξοπλισμό.

Η ψήφος των εκλογέων στο εξωτερικό

Η διαδικασία για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού θα ενεργοποιηθεί περίπου δύο μήνες πριν τις εκλογές, δηλαδή κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2026. Οι πολίτες θα κληθούν να δηλώσουν αν επιθυμούν να ψηφίσουν στο εξωτερικό και στη βάση αυτών θα καθοριστεί ποια εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν.

Για να λειτουργήσει κάλπη στο εξωτερικό απαιτείται τουλάχιστον συμμετοχή 20 εκλογέων. Αν αυτός ο αριθμός δεν συμπληρωθεί, οι ψήφοι θα μεταφέρονται στην πιο κοντινή κάλπη ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

«Ο στόχος είναι να διατηρήσουμε την αξιοπιστία και τη μυστικότητα της ψήφου», σημείωσε ο κ. Στυλιανού.