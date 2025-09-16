Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο κ. Λοβέρδος πιθανότατα θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στον Νότιο Τομέα της Β Αθηνών

Νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος «Δημοκρατές» (Μαρία Μηλίνη, Τατιάνα Δουβαρά, Παναγιώτη Κονσόλα, Γιάννη Βούρο) τους οποίους καλωσόρισε στη ΝΔ.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα» ανέφερε στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης.

«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε «με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Σημειώνεται ότι η κυρία Μηλίνη είναι η στενότερη συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου, η κυρία Δουβαρά είναι εκπρόσωπος του κόμματος «Δημοκράτες», ο κ. Κόνσολας σταθερός συνεργάτης του πρώην υπουργού και ο Γιάννης Βούρος είναι ο δημοφιλής ηθοποιός που έχει διατελέσει δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας.

Ποιος είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος

Ο Ανδρέας Λοβέρδος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2000 κάτι που έκανε εκ νέου στις εκλογές του 2004, του 2007, του 2009, του 2012, του 2015 και του 2019.



Το πρώτο του χαρτοφυλάκιο ήταν ως υφυπουργός Εξωτερικών ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τις θέσεις του υπουργού Εργασίας, του υπουργού Υγείας, του υπουργού Παιδείας.



Τον Μάρτιο του 2024 είχε ιδρύσει το κόμμα Δημοκράτες με το οποίο συμμετείχε στις Ευρωεκλογές του ίδιου έτους.



Ο Ανδρέας Λοβέρδος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1956. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο την περίοδο 1984-86 υπήρξε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, την περίοδο 1987-92 Λέκτορας και την περίοδο 1992-95 Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου.

Είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω (με εξειδίκευση σε θέματα Δημοσίου Δικαίου) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

