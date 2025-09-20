Ecommbx
LIKE ONLINE

Μητέρα που έκανε παιδί με «δωρεάν σπέρμα από το Facebook» εξηγεί γιατί δεν θα το ξαναέκανε ποτέ

 20.09.2025 - 08:31
Μητέρα που έκανε παιδί με «δωρεάν σπέρμα από το Facebook» εξηγεί γιατί δεν θα το ξαναέκανε ποτέ

Η ιστορία της 33χρονης Λόρα Κόλντμαν από το Λέστερ δείχνει τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να κρύβει η αναζήτηση δωρεάς σπέρματος μέσω ανεπίσημων καναλιών, όπως οι ομάδες του Facebook.

Μετά τον χωρισμό της το 2018, η Λόρα ήθελε απεγνωσμένα να χαρίσει στον μικρό της γιο, Κάλουμ, ένα αδερφάκι. Οι παραδοσιακές μέθοδοι, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση, αποδείχθηκαν απλησίαστες οικονομικά. Έτσι, στράφηκε σε μια διαδικτυακή ομάδα, όπου άνδρες προσέφεραν «δωρεάν» σπέρμα σε γυναίκες που το χρειάζονταν.

Παρότι ο δότης που επέλεξε έμοιαζε αξιόπιστος, από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκε ανασφάλεια. Τα δείγματα παραδίδονταν σε ακατάλληλους χώρους, χωρίς κανέναν έλεγχο για ιατρικό ιστορικό ή ποινικό μητρώο. Μέσα σε επτά μήνες η Λόρα έλαβε τέσσερα δείγματα και τον Απρίλιο του 2022 έφερε στον κόσμο τον μικρό Κάλουμ.

Ωστόσο, σύντομα κατάλαβε ότι είχε ρισκάρει κάτι πολύ σοβαρό: δεν γνώριζε τίποτα ουσιαστικό για τον άνθρωπο που έδωσε το γενετικό υλικό. Ο Κάλουμ παρουσίασε νευροαναπτυξιακά χαρακτηριστικά και χρειάζεται διαρκή φροντίδα και επιτήρηση. Η μητέρα του έχει φτάσει στο σημείο να χρειάζεται ειδικό κρεβάτι ασφαλείας, ώστε να τον προστατεύει από ατυχήματα στο σπίτι.

«Δεν ξέρεις ποιος είναι πραγματικά ο δότης. Δεν θα το έκανα ποτέ ξανά και δεν θα το πρότεινα σε καμία γυναίκα», τονίζει σήμερα η Λόρα, προειδοποιώντας άλλες μητέρες που σκέφτονται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Η συγκλονιστική της εμπειρία φανερώνει τους κινδύνους του να εμπιστευτεί κανείς τόσο ευαίσθητες διαδικασίες σε αγνώστους μέσω των social media.

ΠΗΓΗ: viralgreece.gr

Καρδιά: 4 «ύπουλα» συμπτώματα που προειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε στον καρδιολόγο

 20.09.2025 - 08:20
Χειροπέδες σε 47χρονο: Συνελήφθη δεύτερο πρόσωπο για τα ναρκωτικά στη Λεμεσό

 20.09.2025 - 08:43
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

