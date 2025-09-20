Ecommbx
«Πούλησε την ψυχή της» για να αγοράσει τη συλλογή Labubu και υπέγραψε το συμβόλαιο με το αίμα της
«Πούλησε την ψυχή της» για να αγοράσει τη συλλογή Labubu και υπέγραψε το συμβόλαιο με το αίμα της

 20.09.2025 - 20:27
Μια Ρωσίδα «πούλησε την ψυχή της» έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αγοράσει μια συλλογή από κούκλες Labubu αλλά και ένα εισιτήριο για συναυλία. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το δημοσίευμα της dailystar το οποίο επικαλείται τοπικά μέσα.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας άνδρας, γνωστός ως Ντμίτρι, ανάρτησε στη ρωσική εκδοχή του Facebook, το Vkontakte, μια αλλόκοτη προσφορά να αγοράσει την ψυχή μιας γυναίκας. Οι περισσότεροι χρήστες πίστεψαν ότι πρόκειται για αστείο, όμως ένα συμβόλαιο που φέρεται να υπογράφηκε με το αίμα της γυναίκας αποδεικνύει το αντίθετο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η γυναίκα ονόματι Καρίνα απάντησε στην αγγελία και αποδέχτηκε τη συμφωνία. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ντμίτρι μοιράστηκε μια φωτογραφία του αιματοβαμμένου συμβολαίου συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Μόλις αγόρασα την πρώτη μου ψυχή. Η συμφωνία υπογράφηκε με αίμα. Νιώθω σαν τον “Ντέιβι Τζόουνς”, χωρίς αμφιβολία».

Παρά τον αλλόκοτο χαρακτήρα της υπόθεσης, η Καρίνα δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι δεν ανησυχεί για το γεγονός πως «πούλησε την ψυχή της» και ότι δεν τη νοιάζει τι θα σκεφτεί ο κόσμος. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι τα χρήματα κατατέθηκαν στον λογαριασμό της πριν ξεκινήσει ένα ξέφρενο καταναλωτικό όργιο, αγοράζοντας κούκλες Labubu για τη συλλογή της με τις γνωστές κούκλες, αλλά και ένα εισιτήριο για τη συναυλία της τραγουδίστριας Nadezhda Kadysheva.

Από την πλευρά του, ο Ντμίτρι παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει τι να κάνει με τη «νεοαποκτηθείσα ψυχή», καθώς πίστευε ότι καμία γυναίκα δεν θα αποδεχόταν την πρότασή του.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

