Δεν γίνονται εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία χωρίς στρατιωτική εμπλοκή, λέει ο πρόεδρος της Φινλανδίας

«Οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ουσιαστικά ένα αποτρεπτικό μέσο. Αυτό το αποτρεπτικό μέσο πρέπει να είναι πειστικό και για να είναι πειστικό, πρέπει να είναι ισχυρό», δήλωσε ο Στουμπ στην εφημερίδα Guardian, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ελσίνκι πριν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ανέφερε ότι οι εγγυήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από μια μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά επέμεινε ότι η Μόσχα δεν θα έχει δικαίωμα βέτο ως προς τη μορφή τους.

«Η Ρωσία δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα στις κυρίαρχες αποφάσεις ενός ανεξάρτητου έθνους-κράτους... Επομένως, για μένα δεν αποτελεί θέμα το αν η Ρωσία θα συμφωνήσει ή όχι. Φυσικά δεν θα συμφωνήσει, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα», δήλωσε.

Μετά τη συνάντηση στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 26 χώρες είχαν δεσμευτεί να συμμετάσχουν ως δυνάμεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με ορισμένες από αυτές να δεσμεύονται να είναι παρούσες «επίγεια, δια θαλάσσης ή από αέρος αέρα».

«Αυτή είναι η ιδέα των εγγυήσεων ασφάλειας εξ ορισμού» Ωστόσο, το ερώτημα που έχουν πολλοί στο Κίεβο είναι αν οι συμφωνίες θα συνοδεύονται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όταν ρωτήθηκε αν οι εγγυήσεις σημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι θα είναι έτοιμες να εμπλακούν στρατιωτικά με τη Ρωσία σε περίπτωση μελλοντικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, ο Στουμπ απάντησε: «Αυτή είναι η ιδέα των εγγυήσεων ασφάλειας εξ ορισμού».



Ταυτόχρονα, δεν είναι σαφές ότι υπάρχει πολιτική βούληση για μια τέτοια δέσμευση στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου οι υποσχέσεις προς την μεταπολεμική Ουκρανία έχουν συνήθως διατυπωθεί περισσότερο ως «διαβεβαιώσεις» παρά ως δεσμεύσεις. Μέχρι τώρα, η πολιτική των περισσότερων δυτικών χωρών ήταν να προσφέρουν υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Στουμπ δήλωσε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις θα ήταν άσκοπες αν δεν υποστηρίζονταν με πραγματική δύναμη.



«Οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι στην ουσία ένα αποτρεπτικό μέσο και αυτό το αποτρεπτικό μέσο πρέπει να είναι πειστικό και για να είναι πειστικό πρέπει να είναι ισχυρό. Και αυτό σημαίνει επίσης στρατηγική επικοινωνία, ώστε να μην δίνουμε εγγυήσεις ασφάλειας στον αέρα, αλλά να δίνουμε πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας και η Ρωσία το γνωρίζει αυτό», δήλωσε ο Στουμπ.



Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Φινλανδός πρωθυπουργός έχει αναδειχθεί ως βασικός παράγοντας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων και μέσω αγώνων γκολφ. Η προσωπική αυτή σχέση έχει ως αποτέλεσμα η Φινλανδία, με πληθυσμό μόλις 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων, να έχει καταφέρει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επικοινωνίες μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Στουμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Τραμ εξακολουθούν να επικοινωνούν τακτικά, «μέσω τηλεφώνου και άλλων μέσων», και ότι αναμένει να πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση αυτή την εβδομάδα.



Ο Στουμπ έχει δηλώσει σε αρκετές περιπτώσεις φέτος ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρχίζει να χάνει την υπομονή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά μέχρι στιγμής οι σκληρές δηλώσεις του Τραμπ κατά του Πούτιν δεν έχουν μεταφραστεί σε πράξεις, και μια σειρά προθεσμιών που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίτευξη προόδου στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περάσει χωρίς να ακολουθηθούν από συγκεκριμένες ενέργειες. Αντίθετα, ο Τραμπ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.



Ο Στουμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά «δεν είναι κάτι το θεαματικό, είναι μια σταδιακή διαδικασία». Όσον αφορά το ερώτημα αν έχει έρθει η στιγμή που η Ευρώπη πρέπει να αποδεχτεί ότι οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει άλλη επιλογή από το να προσπαθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.



«Η εμπλοκή είναι καλύτερη από την απομόνωση» «Πιστεύω ότι είναι καθήκον του προέδρου της Φινλανδίας να έχει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όποιος και αν είναι αυτός», δήλωσε ο Στουμπ. «Η εξωτερική πολιτική βασίζεται πάντα σε τρεις πυλώνες. Αυτοί είναι οι αξίες, τα συμφέροντα και η δύναμη. Τα μικρά κράτη έχουν μόνο αξίες και συμφέροντα... αλλά μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή αντί για δύναμη. Η εμπλοκή είναι καλύτερη από την απομόνωση, ό,τι και αν συμβεί», πρόσθεσε.



Την περασμένη εβδομάδα, ο Στουμπ βρισκόταν στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε ότι έφυγε από το ταξίδι «πεπεισμένος» ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να πολεμά έναν μακρύ πόλεμο, αν χρειαστεί, απορρίπτοντας τις αντίθετες απόψεις ως «ψευδείς ειδήσεις».



