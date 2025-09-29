Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Κι όμως 3 ποτά την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει νέα μελέτη

 29.09.2025 - 15:25
Κι όμως 3 ποτά την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει νέα μελέτη

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ Evidence Based Medicine ανατρέπει την παλιά πεποίθηση ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει προστατευτική δράση. Αντίθετα, διαπιστώθηκε πως ακόμη και η ελαφριά κατανάλωση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος

Η έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση τριών ποτών την εβδομάδα συνδέεται με 15% μεγαλύτερο ρίσκο άνοιας σε σχέση με την κατανάλωση ενός ποτού. Η αύξηση του κινδύνου ήταν γραμμική, όσο αυξανόταν η ποσότητα.

Η παρανόηση γύρω από τη “μέτρια κατανάλωση”

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όσοι εμφάνιζαν άνοια έπιναν λιγότερο τα χρόνια πριν από τη διάγνωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι η πρώιμη γνωστική παρακμή μπορεί να οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και να δημιουργεί την ψευδαίσθηση πως το μέτριο αλκοόλ προστατεύει.

Τα δεδομένα από ΗΠΑ και Βρετανία

Η μελέτη βασίστηκε σε δύο τεράστιες βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων: το αμερικανικό US Million Veteran Program (MVP) και τη UK Biobank.

  • Συμμετείχαν περίπου 550.000 άτομα ηλικίας 56-72 ετών.
  • Η παρακολούθηση κράτησε έως και 12 χρόνια.

Τι έδειξαν οι παρατηρησιακές αναλύσεις

  • Σε όσους έπιναν πάνω από 40 ποτά την εβδομάδα, ο κίνδυνος άνοιας ήταν 41% υψηλότερος.
  • Στους εξαρτημένους από το αλκοόλ, το ποσοστό ανέβηκε στο 51%.
  • Ακόμα και όσοι δεν έπιναν καθόλου είχαν υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με όσους κατανάλωναν λίγο, στοιχείο που εξηγείται από το φαινόμενο της πρόωρης μείωσης κατανάλωσης λόγω πρώιμης γνωστικής παρακμής.

Η γενετική ανάλυση επιβεβαιώνει τον κίνδυνο

Σε επόμενη φάση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 45 μελέτες με 2,4 εκατομμύρια άτομα. Οι γενετικές αναλύσεις απέδειξαν ότι ο κίνδυνος αυξάνεται γραμμικά με την κατανάλωση αλκοόλ, καταρρίπτοντας την ιδέα προστατευτικής επίδρασης.

Δεν υπάρχει “ασφαλές” επίπεδο

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι όλοι οι τύποι κατανάλωσης αλκοόλ έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τον μύθο της “ωφέλιμης” μέτριας κατανάλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

