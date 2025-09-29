Κι όμως 3 ποτά την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει νέα μελέτη

Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος

Η έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση τριών ποτών την εβδομάδα συνδέεται με 15% μεγαλύτερο ρίσκο άνοιας σε σχέση με την κατανάλωση ενός ποτού. Η αύξηση του κινδύνου ήταν γραμμική, όσο αυξανόταν η ποσότητα.

Η παρανόηση γύρω από τη “μέτρια κατανάλωση”

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όσοι εμφάνιζαν άνοια έπιναν λιγότερο τα χρόνια πριν από τη διάγνωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι η πρώιμη γνωστική παρακμή μπορεί να οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και να δημιουργεί την ψευδαίσθηση πως το μέτριο αλκοόλ προστατεύει.

Τα δεδομένα από ΗΠΑ και Βρετανία

Η μελέτη βασίστηκε σε δύο τεράστιες βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων: το αμερικανικό US Million Veteran Program (MVP) και τη UK Biobank.