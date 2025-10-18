Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

 18.10.2025 - 21:46
Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της μαφιόζικης εκτέλεσης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου της «Καρμιώτισσας» Σταύρου Δημοσθένους, καθώς η Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 44χρονο Ελληνοκύπριο, γνωστό στις Αρχές και πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών μετά τον εμπρησμό του βαν στη Γερμασόγεια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Αλλάζει το έγκλημα στην Κύπρο» – Δολοφονία Δημοσθένους: Εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα των εκτελεστών, συγκλονίζουν τα ευρήματα της νεκροτομής

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι ανακριτές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο που βρίσκεται πίσω από τη στυγερή δολοφονία.

