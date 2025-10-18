Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 44χρονο Ελληνοκύπριο, γνωστό στις Αρχές και πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών μετά τον εμπρησμό του βαν στη Γερμασόγεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι ανακριτές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο που βρίσκεται πίσω από τη στυγερή δολοφονία.