Οδηγοί Προσοχή: Σε αυτούς τους δρόμους σημειώθηκαν κατολισθήσεις πετρών - Επηρεάζεται η τροχαία κίνηση

Οι επηρεαζόμενοι δρόμοι αναμένεται να καθαριστούν από τμήματα των Δημοσίων Έργων.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες.