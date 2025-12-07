Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟδηγοί Προσοχή: Σε αυτούς τους δρόμους σημειώθηκαν κατολισθήσεις πετρών - Επηρεάζεται η τροχαία κίνηση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί Προσοχή: Σε αυτούς τους δρόμους σημειώθηκαν κατολισθήσεις πετρών - Επηρεάζεται η τροχαία κίνηση

 07.12.2025 - 11:01
Οδηγοί Προσοχή: Σε αυτούς τους δρόμους σημειώθηκαν κατολισθήσεις πετρών - Επηρεάζεται η τροχαία κίνηση

Λόγω των καιρικών συνθηκών, σημειώθηκαν κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σε δρόμους της ορεινής Λεμεσού με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να επηρεάζεται η τροχαία κίνηση.

Οι επηρεαζόμενοι δρόμοι αναμένεται να καθαριστούν από τμήματα των Δημοσίων Έργων.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεν πάει πουθενά ο «Byron» - Έντονα καιρικά φαινόμενα και πτώση θερμοκρασίας - Oι ώρες της κίτρινης προειδοποίησης
Τρόμος για 24χρονο διανομέα στη Λεμεσό: Κουκουλοφόροι του επιτέθηκαν με ξύλα και μαχαίρι - Διέφυγε πεζός
Οδόφραγμα Λήδρας: Πήγε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και συνελήφθη 36χρονος - Καταζητείτο για απόπειρα φόνου
Ανάλυση του Politico: Ευρώπη προσοχή, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου
Χειμερινός τουρισμός: Πώς η Κύπρος μεταμορφώνεται σε έναν ολόχρονο προορισμό – Τα νούμερα που μιλούν
Αυτοί είναι οι επτά «hot» προορισμοί που πρέπει να επισκεφθείς τα Χριστούγεννα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας για 18χρονο - Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του - Δείτε φωτογραφία του

 07.12.2025 - 10:46
Επόμενο άρθρο

Νατάσα Θεοδωρίδου: Ξανά ερωτευμένη! Ο επιχειρηματίας που βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό της

 07.12.2025 - 11:19
Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

Ο αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός που ανακοίνωσε την Παρασκευή το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακατεύει πλήρως την πολιτική τράπουλα, επιβεβαιώνοντας ότι το Προεδρικό έχει περάσει πλέον σε μια φάση ξεκάθαρης πολιτικής στόχευσης. Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης δεν επιδιώκει απλώς τη λειτουργικότητα, αλλά φανερώνει μια στρατηγική που κοιτά ευθέως προς το 2028 και τις επόμενες Προεδρικές εκλογές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

  •  07.12.2025 - 07:44
Χειμερινός τουρισμός: Πώς η Κύπρος μεταμορφώνεται σε έναν ολόχρονο προορισμό – Τα νούμερα που μιλούν

Χειμερινός τουρισμός: Πώς η Κύπρος μεταμορφώνεται σε έναν ολόχρονο προορισμό – Τα νούμερα που μιλούν

  •  07.12.2025 - 07:50
Στο νοσοκομείο και μετά υπό κράτηση 35χρονος - Οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Στο νοσοκομείο και μετά υπό κράτηση 35χρονος - Οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

  •  07.12.2025 - 08:48
Οδόφραγμα Λήδρας: Πήγε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και συνελήφθη 36χρονος - Καταζητείτο για απόπειρα φόνου

Οδόφραγμα Λήδρας: Πήγε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και συνελήφθη 36χρονος - Καταζητείτο για απόπειρα φόνου

  •  07.12.2025 - 07:57
Ανάλυση του Politico: Ευρώπη προσοχή, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου

Ανάλυση του Politico: Ευρώπη προσοχή, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου

  •  07.12.2025 - 08:04
Τρόμος για 24χρονο διανομέα στη Λεμεσό: Κουκουλοφόροι του επιτέθηκαν με ξύλα και μαχαίρι - Διέφυγε πεζός

Τρόμος για 24χρονο διανομέα στη Λεμεσό: Κουκουλοφόροι του επιτέθηκαν με ξύλα και μαχαίρι - Διέφυγε πεζός

  •  07.12.2025 - 07:24
Δεν πάει πουθενά ο «Byron» - Έντονα καιρικά φαινόμενα και πτώση θερμοκρασίας - Oι ώρες της κίτρινης προειδοποίησης

Δεν πάει πουθενά ο «Byron» - Έντονα καιρικά φαινόμενα και πτώση θερμοκρασίας - Oι ώρες της κίτρινης προειδοποίησης

  •  07.12.2025 - 07:33
Αυτοί είναι οι επτά «hot» προορισμοί που πρέπει να επισκεφθείς τα Χριστούγεννα

Αυτοί είναι οι επτά «hot» προορισμοί που πρέπει να επισκεφθείς τα Χριστούγεννα

  •  07.12.2025 - 07:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα