Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧαμένες ζωές σε αναμονή: Παιδιά στη Γάζα πεθαίνουν πριν προλάβουν να πάνε για θεραπεία
ΔΙΕΘΝΗ

Χαμένες ζωές σε αναμονή: Παιδιά στη Γάζα πεθαίνουν πριν προλάβουν να πάνε για θεραπεία

 25.10.2025 - 19:13
Χαμένες ζωές σε αναμονή: Παιδιά στη Γάζα πεθαίνουν πριν προλάβουν να πάνε για θεραπεία

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα έφερε μαζί της μια αχτίδα ελπίδας για τους τραυματίες και τους ασθενείς, όμως για πολλούς είναι ήδη πολύ αργά. Στο νοσοκομείο Νάσερ, ανάμεσα στα κατεστραμμένα τμήματα, δύο δεκάχρονα αγόρια παλεύουν για τη ζωή τους: το ένα, ο Άμαρ, έχει μείνει παράλυτος από τον λαιμό και κάτω μετά από πυρά ισραηλινού drone, ενώ το άλλο, ο Άχμαντ, πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο που χρειάζεται άμεση χειρουργική αφαίρεση.

Η μητέρα του Άμαρ, Όλα Αμπού Σαΐντ, κάθεται στο προσκεφάλι του, χαϊδεύοντας τα μαλλιά του. «Χρειάζεται άμεση επέμβαση», λέει. «Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνει ή να πάθει εγκεφαλικό, αλλά εδώ δεν υπάρχουν τα μέσα για να σωθεί».

Η κατάσταση των νοσοκομείων στη Γάζα είναι δραματική. Μετά από δύο χρόνια πολέμου, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης, χωρίς φάρμακα, ρεύμα ή βασικό εξοπλισμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι τουλάχιστον 15.000 ασθενείς χρειάζονται επείγουσα ιατρική εκκένωση, ανάμεσά τους παιδιά με καρκίνο, τραυματίες πολέμου και ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πρώτη έξοδος ασθενών από τη Γάζα
Την Τετάρτη, ο ΠΟΥ οργάνωσε την πρώτη αποστολή ασθενών μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, μεταφέροντας 41 ασθενείς και 145 συνοδούς μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ, με προορισμό νοσοκομεία στην Ιορδανία. Ωστόσο, χιλιάδες παραμένουν παγιδευμένοι, καθώς το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο παραμένει κλειστό.
Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα ανοίξει το συνοριακό πέρασμα έως ότου η Χαμάς επιστρέψει τα σώματα των ομήρων, όπως προβλέπει η συμφωνία της εκεχειρίας. Έτσι, δεκάδες ασθενείς πεθαίνουν περιμένοντας την ευκαιρία να διασωθούν.

Έκκληση για επανέναρξη των διακομιδών στη Δυτική Όχθη

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, υπογράμμισε ότι «η πιο αποτελεσματική λύση» είναι να επιτραπεί ξανά η μεταφορά ασθενών στα παλαιστινιακά νοσοκομεία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης, όπως συνέβαινε πριν από τον πόλεμο.
 
Ο Δρ. Φάντι Άτρας, διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου Augusta Victoria στο Όρος των Ελαιών, εξηγεί ότι «οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να δεχθούν άμεσα εκατοντάδες ασθενείς». «Έχουμε τα αρχεία, γνωρίζουμε τους ίδιους ανθρώπους, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι η πιο σύντομη και ασφαλής λύση», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερες από 20 χώρες, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν προσφερθεί να συνεισφέρουν οικονομικά και με ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα των τραυματιών.

Οι χαμένες ζωές της αναμονής

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, περισσότεροι από 740 άνθρωποι, ανάμεσά τους 140 παιδιά, πέθαναν μέσα στο τελευταίο έτος ενώ βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για μεταφορά. Ο διευθυντής του νοσοκομείου Νάσερ, Δρ. Άχμεντ αλ Φάρα, μιλά για το αδιέξοδο:

«Είναι αφόρητο για έναν γιατρό να γνωρίζει τι χρειάζεται ένας ασθενής και να μη διαθέτει τα μέσα για να το κάνει. Κάθε μέρα χάνουμε ζωές λόγω έλλειψης εξοπλισμού».

Την περασμένη εβδομάδα, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του οκτάχρονου Σάαντι Αμπού Τάχα, που πέθανε από καρκίνο του εντέρου. Την επόμενη ημέρα, τρία ακόμη παιδιά - η τριών ετών Ζεϊν Ταφές και τα οκτάχρονα Λουάι Ντουέικ και Αχμάντ αλ Τζαντ - υπέκυψαν σε ασθένειες που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του
Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν
Μήπως το έχεις; Το κέρμα των 2 ευρώ που σήμερα έχει αξία έως 2.500 ευρώ αν το πουλήσεις - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη στην Παιδεία: Έφυγε από τη ζωή καταξιωμένος καθηγητής - Δείτε φωτογραφίες
Θρήνος στα social media: Σοκ με τον ξαφνικό θάνατο 19χρονης TikToker - Το τελευταίο της βίντεο
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Δεν αποκλείω να είμαι ο επόμενος ΠτΔ» - Η αποκάλυψη για τον μισθό του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκλήθηκε φωτιά μετά από ρίψη κροτίδας στο πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία - Επενέβησαν πολίτες

 25.10.2025 - 18:51
Επόμενο άρθρο

Κανείς δεν το πήρε είδηση: Αγώνας στην Αγγλία θα επαναληφθεί λόγω σπάνιου λάθους στα πέναλτι

 25.10.2025 - 19:39
ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην καθολική αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η πατρίδα μας ως λιμάνι ασφάλειας σε μια περιοχή που μαστίζεται από παρατεταμένες κρίσεις, τονίζοντας ότι αυτό τον ρόλο θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

  •  25.10.2025 - 18:35
Ξέσπασμα Ερχιουρμάν για τη δημιουργία μνημείου Ε/κ αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο - «Εμποδίζει να ενημερωθούν για την αλήθεια στην Κύπρο»

Ξέσπασμα Ερχιουρμάν για τη δημιουργία μνημείου Ε/κ αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο - «Εμποδίζει να ενημερωθούν για την αλήθεια στην Κύπρο»

  •  25.10.2025 - 20:20
Φόνος Δημοσθένους: «Ανοίγουν» τα κινητά οι ανακριτές - Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση

Φόνος Δημοσθένους: «Ανοίγουν» τα κινητά οι ανακριτές - Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση

  •  25.10.2025 - 20:41
Προκλήθηκε φωτιά μετά από ρίψη κροτίδας στο πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία - Επενέβησαν πολίτες

Προκλήθηκε φωτιά μετά από ρίψη κροτίδας στο πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία - Επενέβησαν πολίτες

  •  25.10.2025 - 18:51
Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του

Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του

  •  25.10.2025 - 07:28
Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν

Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν

  •  25.10.2025 - 12:30
Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας

Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας

  •  25.10.2025 - 12:56
Δάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;

Δάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;

  •  25.10.2025 - 15:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα