Χαμένες ζωές σε αναμονή: Παιδιά στη Γάζα πεθαίνουν πριν προλάβουν να πάνε για θεραπεία

Η μητέρα του Άμαρ, Όλα Αμπού Σαΐντ, κάθεται στο προσκεφάλι του, χαϊδεύοντας τα μαλλιά του. «Χρειάζεται άμεση επέμβαση», λέει. «Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνει ή να πάθει εγκεφαλικό, αλλά εδώ δεν υπάρχουν τα μέσα για να σωθεί».

Η κατάσταση των νοσοκομείων στη Γάζα είναι δραματική. Μετά από δύο χρόνια πολέμου, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης, χωρίς φάρμακα, ρεύμα ή βασικό εξοπλισμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι τουλάχιστον 15.000 ασθενείς χρειάζονται επείγουσα ιατρική εκκένωση, ανάμεσά τους παιδιά με καρκίνο, τραυματίες πολέμου και ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πρώτη έξοδος ασθενών από τη Γάζα

Την Τετάρτη, ο ΠΟΥ οργάνωσε την πρώτη αποστολή ασθενών μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, μεταφέροντας 41 ασθενείς και 145 συνοδούς μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ, με προορισμό νοσοκομεία στην Ιορδανία. Ωστόσο, χιλιάδες παραμένουν παγιδευμένοι, καθώς το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο παραμένει κλειστό.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα ανοίξει το συνοριακό πέρασμα έως ότου η Χαμάς επιστρέψει τα σώματα των ομήρων, όπως προβλέπει η συμφωνία της εκεχειρίας. Έτσι, δεκάδες ασθενείς πεθαίνουν περιμένοντας την ευκαιρία να διασωθούν.

Έκκληση για επανέναρξη των διακομιδών στη Δυτική Όχθη Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, υπογράμμισε ότι «η πιο αποτελεσματική λύση» είναι να επιτραπεί ξανά η μεταφορά ασθενών στα παλαιστινιακά νοσοκομεία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης, όπως συνέβαινε πριν από τον πόλεμο.

Ο Δρ. Φάντι Άτρας, διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου Augusta Victoria στο Όρος των Ελαιών, εξηγεί ότι «οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να δεχθούν άμεσα εκατοντάδες ασθενείς». «Έχουμε τα αρχεία, γνωρίζουμε τους ίδιους ανθρώπους, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι η πιο σύντομη και ασφαλής λύση», είπε χαρακτηριστικά.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερες από 20 χώρες, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν προσφερθεί να συνεισφέρουν οικονομικά και με ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα των τραυματιών.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ,, υπογράμμισε ότι «η πιο αποτελεσματική λύση» είναι να επιτραπεί ξανά η μεταφορά ασθενών στα παλαιστινιακά νοσοκομεία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης, όπως συνέβαινε πριν από τον πόλεμο.διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου Augusta Victoria στο Όρος των Ελαιών, εξηγεί ότι «οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να δεχθούν άμεσα εκατοντάδες ασθενείς». «Έχουμε τα αρχεία, γνωρίζουμε τους ίδιους ανθρώπους, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι η πιο σύντομη και ασφαλής λύση», είπε χαρακτηριστικά.Η Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερες από 20 χώρες, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν προσφερθεί να συνεισφέρουν οικονομικά και με ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα των τραυματιών.

Οι χαμένες ζωές της αναμονής Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, περισσότεροι από 740 άνθρωποι, ανάμεσά τους 140 παιδιά, πέθαναν μέσα στο τελευταίο έτος ενώ βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για μεταφορά. Ο διευθυντής του νοσοκομείου Νάσερ, Δρ. Άχμεντ αλ Φάρα, μιλά για το αδιέξοδο:



«Είναι αφόρητο για έναν γιατρό να γνωρίζει τι χρειάζεται ένας ασθενής και να μη διαθέτει τα μέσα για να το κάνει. Κάθε μέρα χάνουμε ζωές λόγω έλλειψης εξοπλισμού».



Την περασμένη εβδομάδα, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του οκτάχρονου Σάαντι Αμπού Τάχα, που πέθανε από καρκίνο του εντέρου. Την επόμενη ημέρα, τρία ακόμη παιδιά - η τριών ετών Ζεϊν Ταφές και τα οκτάχρονα Λουάι Ντουέικ και Αχμάντ αλ Τζαντ - υπέκυψαν σε ασθένειες που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα