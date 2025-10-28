Στην γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Ιωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Ο Ανδρέας έφυγε από τη ζωή στις 26 Οκτωβρίου σε ηλικία 69 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ώρα 14:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου (περιοχή Χαλεπιανές)

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Άντρη Σαψών Ιωάννου

Παιδιά: Κλεοπάτρα Ιωάννου

Κωνσταντίνος Ιωάννου και Δέσποινα Καζιάνη

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την "ΑΡΟΔΑΦΝΟΎΣΑ"