ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Ιωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 28.10.2025 - 12:54
Στην γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Ιωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Ιωάννου από Λετύμπου και τέως κάτοικο Στροβόλου.

Ο Ανδρέας έφυγε από τη ζωή στις 26 Οκτωβρίου σε ηλικία 69 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ώρα 14:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου (περιοχή Χαλεπιανές)

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος:  Άντρη Σαψών Ιωάννου

Παιδιά:    Κλεοπάτρα Ιωάννου

               Κωνσταντίνος Ιωάννου και Δέσποινα Καζιάνη

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την "ΑΡΟΔΑΦΝΟΎΣΑ"

 

 

 

