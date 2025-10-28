Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Μπορεί μια κουταλιά ελαιόλαδο να ανακουφίσει από τη δυσκοιλιότητα;

 28.10.2025 - 12:54
Μπορεί μια κουταλιά ελαιόλαδο να ανακουφίσει από τη δυσκοιλιότητα;

Συμβουλές για τη χρήση ελαιόλαδου ως φυσικού μέσου αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας.

Η λήψη ελαιολάδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας λόγω της ικανότητάς του να παρέχει πρόσθετη λίπανση στο πεπτικό σύστημα.

Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μια κουταλιά για να δείτε πώς σας επηρεάζει.

Το ελαιόλαδο λειτουργεί ως φυσικό καθαρτικό

Το ελαιόλαδο δρα σαν φυσικό καθαρτικό στο σώμα με μερικούς τρόπους:

Διεγείρει τις κινήσεις του εντέρου λιπαίνοντας το πεπτικό σύστημα

Η κατανάλωση ελαιολάδου βοηθά στην κένωση

Μελέτες σε ζωικά μοντέλα έχουν επίσης δείξει ότι το ελαϊκό οξύ, ένα λιπαρό οξύ που βρίσκεται στο ελαιόλαδο, μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία του εντερικού φραγμού αυξάνοντας τα επίπεδα ωφέλιμων βακτηρίων στο έντερο, και συγκεκριμένα των Bifidobacteria . Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της πέψης μακροπρόθεσμα και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας.

Άλλα έλαια για τη δυσκοιλιότητα

Μαζί με το ελαιόλαδο, το λινέλαιο και το αμυγδαλέλαιο έχουν επίσης αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη δυσκοιλιότητα λόγω των παρόμοιων καθαρτικών τους επιδράσεων. Σε μια μελέτη, το λινέλαιο βελτίωσε τη συχνότητα και τη σύσταση των κοπράνων πιο αποτελεσματικά από το ελαιόλαδο, ενώ η μελέτη σημειώνει ότι τόσο το ελαιόλαδο όσο και το λινέλαιο είναι και τα δύο αποτελεσματικά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ελαιόλαδο για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας
Ενώ δεν υπάρχει καθορισμένη δοσολογία για το ελαιόλαδο στη θεραπεία της δυσκοιλιότητας , μελέτες που διερευνούν την αποτελεσματικότητά του έχουν διαπιστώσει ότι είναι πιο αποτελεσματικό όταν λαμβάνεται με άδειο στομάχι και χωρίς τροφή. Μπορείτε να ανακουφιστείτε από τη δυσκοιλιότητα με 1 κουταλιά της σούπας το πρωί. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι 4 χιλιοστόλιτρα (ml), περίπου 3/4 κουταλάκι του γλυκού, ελαιόλαδου μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό σημείο εκκίνησης .

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για τη χρήση του ελαιολάδου για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας ή για τον προσδιορισμό της ταχύτητας δράσης του. Δεδομένου ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μέσω του πεπτικού συστήματος μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζετε ελαιόλαδο για τη δυσκοιλιότητα, μείνετε κοντά σε μια τουαλέτα μέχρι να ξέρετε πώς θα αντιδράσει το σώμα σας σε αυτό.


Ποιος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ελαιόλαδο για τη δυσκοιλιότητα

Η λήψη ελαιολάδου για τη δυσκοιλιότητα είναι ασφαλής για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, αλλά υπάρχουν ορισμένοι πληθυσμοί που δεν πρέπει, όπως:


Μωρά και παιδιά, καθώς δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις σωστές τεχνικές κατάποσης που απαιτούνται για την ασφαλή κατανάλωση του παχύρρευστου υγρού.

Τα άτομα που υποτίθεται ότι πρέπει να περιορίζουν την πρόσληψη λιπαρών , ακόμη και υγιεινών λιπαρών , θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν να δοκιμάζουν ελαιόλαδο για τη δυσκοιλιότητα μέχρι να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον γιατρό τους.

Όσοι έχουν αλλεργίες στις ελιές ή σε οτιδήποτε περιέχει ελαιόλαδο θα πρέπει επίσης να το αποφεύγουν.
Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο για τη δυσκοιλιότητα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές για εσάς και λάβετε υπόψη τα εξής:

Εάν λαμβάνετε φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση, το ελαιόλαδο μπορεί επίσης να μειώσει την αρτηριακή πίεση και όταν το φάρμακο το κάνει ήδη, μπορεί να εμφανιστούν ανεπιθύμητα συμπτώματα
Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μια χαμηλότερη δόση ελαιολάδου και να την αυξάνετε σταδιακά μέχρι να δείτε πώς το ανέχεστε

Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα γαστρεντερικά προβλήματα, όπως φούσκωμα , αέρια και διάρροια

Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση βάρους

Εάν η δυσκοιλιότητα διαρκεί για μερικές εβδομάδες, συνοδεύεται από συμπτώματα όπως έντονο κοιλιακό άλγος, αίμα στα κόπρανα, μη προγραμματισμένη απώλεια βάρους ή αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, ήρθε η ώρα να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Αυτά θα μπορούσαν να είναι σημάδια μιας υποκείμενης πάθησης, όπως μια γαστρεντερική διαταραχή, που απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία.

Πηγή: gazzetta.gr

Πηγή: gazzetta.gr

 

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/10) στον δρόμο Καρβουνά-Τροόδους, όταν ο 45χρονος Πέτρος Βουτή, μοτοσικλετιστής έσβησε στην άσφαλτο μετά από σύγκρουση με διπλοκάμπινο όχημα.

