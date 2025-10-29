VIDEO: Μαϊμούδες δραπέτευσαν από φορτηγό στο Μισισίπι - Πανικός μετά από λανθασμένη πληροφορία ότι έφεραν μολυσματικές ασθένειες

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζάσπερ, το φορτηγό που μετέφερε μακάκους ρέζους ανετράπη το πρωί της Τρίτης, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Τζάκσον. Ο οδηγός ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι τα ζώα ήταν επιθετικά και ότι έφεραν ηπατίτιδα C, έρπη και κορωνοϊό (Covid-19), ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας.

Με βάση αυτή την ενημέρωση, οι αρχές προειδοποίησαν το κοινό να μην πλησιάσει τα ζώα και προχώρησαν σε θανάτωση ορισμένων εξ αυτών, θεωρώντας ότι αποτελούσαν απειλή για τη δημόσια υγεία.

A truck carrying "aggressive" monkeys overturned in the US, according to WDAM 7.



Of the 21 primates, one escaped, and five were "eliminated," the channel reports.



Jasper County Sheriff Randy Johnson warned that the animals could carry hepatitis C, herpes, and COVID-19.

Tulane… pic.twitter.com/5pwtdBPS11 — lone wolf (@MApodogan) October 29, 2025

Διάψευση από το Πανεπιστήμιο Tulane

Σύμφωνα με το NBC, λίγες ώρες αργότερα, όμως, αποδείχθηκε ότι οι πληροφορίες του οδηγού ήταν ανακριβείς. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Tulane, από το οποίο προέρχονταν τα ζώα, οι μαϊμούδες δεν ήταν φορείς καμίας μολυσματικής ασθένειας και ανήκαν σε τρίτο ερευνητικό οργανισμό που συνεργάζεται με το Εθνικό Βιολογικό Ερευνητικό Κέντρο του πανεπιστημίου.

«Τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά δεν είχαν εκτεθεί σε κανένα παθογόνο παράγοντα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ειδική ομάδα φροντίδας ζώων μεταβαίνει στην περιοχή για να συνδράμει τις τοπικές αρχές.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ένα ζώο δεν είχε εντοπιστεί, ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση το γραφείο του σερίφη διευκρίνισε πως, μετά από έλεγχο στο φορτηγό, διαπιστώθηκε ότι τρεις μαϊμούδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές της κομητείας απηύθυναν νέα έκκληση προς τους κατοίκους να μην πλησιάσουν τα ζώα, ενώ στο σημείο βρίσκεται συνεργείο ειδικών για τη συλλογή των νεκρών ζώων και τον εντοπισμό όσων απέδρασαν.

Το Πανεπιστήμιο Tulane επιβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να αποτραπούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

ΠΗΓΗ: protothema.gr