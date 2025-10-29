Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

 29.10.2025 - 14:22
VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

Σίγουρη ότι θα περάσουν από την Ολομέλεια της Βουλής οι τροποποιήσεις που κατέθεσε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Όπως δήλωσε η ίδια στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του κρατικού καναλιού, με τις νέες τροποποιήσεις η νομοθεσία Θα γίνει απόλυτα συμβατή και με τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και να συζητηθεί το συντομότερο δυνατόν», τόνισε.

Παράλληλα, ξεχώρισε τη θέση της από το ΑΚΕΛ δηλώνοντας ότι διαφωνεί κάθετα με την κατάργηση του νόμου. «Νόμος πρέπει να υπάρχει, αλλά την ίδια ώρα ο νόμος πρέπει να θωρακίζει και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του πολίτη», πρόσθεσε.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με την κα Χαραλαμπίδου αλλάζουν τα πάντα.

Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί η Αστυνομία να διαλύσει μια συγκέντρωση εάν έναν άτομο συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν πρέπει ή βίαιο. Οφείλει να συλλάβει εκείνον το άτομο, αφήνοντας ανεπηρέαστη την υπόλοιπη εκδήλωση.

Με τα θέματα της κάλυψης του προσώπου. Εάν κάποιος συμπεριφέρεται με τρόπον βίαιο, για παράδειγμα, μπορεί η αστυνομία να τον προσεγγίσει, να του ζητήσει να αφαιρέσει τη μάσκα, αλλά εκείνου του συγκεκριμένου προσώπου και λόγω της συμπεριφοράς του.

Όσον αφορά την διάλυση της εκδήλωσης, η Αστυνομία θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους και πλέον καθορίζεται πώς πρέπει να γίνει αυτή η παρέμβαση αλλά και πως θα λογοδοτεί στη συνέχεια.

Η ίδια πιστεύει ότι δεν υπάρχει λόγος να μην δεχθεί η Ολομέλεια τις αλλαγές. «Ήρθαμε να εξισορροπήσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση», κατέληξε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

