ΑρχικήΔιεθνήΓάζα: Η Κομισιόν καλεί «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την κατάπαυση πυρός μετά τη σφαγή με τους 104 νεκρούς
ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Η Κομισιόν καλεί «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την κατάπαυση πυρός μετά τη σφαγή με τους 104 νεκρούς

 29.10.2025 - 16:58
Γάζα: Η Κομισιόν καλεί «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την κατάπαυση πυρός μετά τη σφαγή με τους 104 νεκρούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλους, προς όλα τα μέρη, να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, προσθέτοντας ότι η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε όλα τα μέρη να δεσμευτούν πλήρως να εφαρμόσουν όλα τα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου, με στόχο να μπει τέλος στη σύγκρουση στη Γάζα, καθώς και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία και τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση και ήρθε η ώρα να τεθεί τέλος σε αυτόν τον κύκλο βίας, θανάτου και καταστροφής», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέζα Ριμπέρα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκε ελαφρώς πιο επικριτική στο Ισραήλ χωρίς ωστόσο το σχόλιό της να υιοθετείται από την Κομισιόν.

«Χρειαζόμαστε μια ευκαιρία για ειρήνη, όχι δικαιολογίες για νέες επιθέσεις», δήλωσε Ριμπέρα ενώ στη Γάζα οι νεκροί έχουν φτάσει τους 104, ανάμεσά τους 46 παιδιά.

«Ανήσυχος» και ο Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε για άλλη μία φορά την «ανησυχία» του καλώντας και αυτός και τις «δύο πλευρές» να παραμείνουν στο σχέδιο εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι ο μόνος δρόμος για μακροπρόθεσμη ειρήνη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους», υποστήριξε και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς συμμάχους που πιέζουν για αποκλιμάκωση.

Οι δολοφονίες στη Γάζα έρχονται μετά την εντολή του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για «ισχυρά» πλήγματα μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε αργότερα ότι σκοτώθηκε ένας ισραηλινός στρατιώτης, ενώ η Χαμάς αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ «ανταπέδωσε» τα πυρά ως όφειλε μετά την «δολοφονία» ενός στρατιώτη, αλλά ισχυρίστηκε ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία.

 

