Γάζα: Η Κομισιόν καλεί «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την κατάπαυση πυρός μετά τη σφαγή με τους 104 νεκρούς

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλους, προς όλα τα μέρη, να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, προσθέτοντας ότι η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε όλα τα μέρη να δεσμευτούν πλήρως να εφαρμόσουν όλα τα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου, με στόχο να μπει τέλος στη σύγκρουση στη Γάζα, καθώς και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία και τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση και ήρθε η ώρα να τεθεί τέλος σε αυτόν τον κύκλο βίας, θανάτου και καταστροφής», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέζα Ριμπέρα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκε ελαφρώς πιο επικριτική στο Ισραήλ χωρίς ωστόσο το σχόλιό της να υιοθετείται από την Κομισιόν.

«Χρειαζόμαστε μια ευκαιρία για ειρήνη, όχι δικαιολογίες για νέες επιθέσεις», δήλωσε Ριμπέρα ενώ στη Γάζα οι νεκροί έχουν φτάσει τους 104, ανάμεσά τους 46 παιδιά.

«Ανήσυχος» και ο Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε για άλλη μία φορά την «ανησυχία» του καλώντας και αυτός και τις «δύο πλευρές» να παραμείνουν στο σχέδιο εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ.