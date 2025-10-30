Ecommbx
Χριστοδουλίδης: «Θα ηγηθούμε με διαφάνεια, συναίνεση και αποφασιστικότητα» - Η Κύπρος στο επίκεντρο της Ευρώπης

 30.10.2025 - 13:31
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα ειδικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία της Γενικής Γραμματέως (ΓΓ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κας Thérèse Blanchet.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε τα ακόλουθα: «Θα ήθελα να ξεκινήσω, καλωσορίζοντας θερμά τη ΓΓ του Συμβουλίου της ΕΕ κα Thérèse Blanchet, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Θεσμικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Didier Seeuws.

Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι κάτι που επαναλαμβάνω συνεχώς εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Η επικείμενη Προεδρία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την παρούσα κυβέρνηση. Επομένως, η χρονική στιγμή της επίσκεψής σας είναι τόσο σημαντική όσο και πολύτιμη –λιγότερο από 65 ημέρες– πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο, και σε αυτή τη στιγμή, όταν οι προετοιμασίες που διήρκεσαν πάνω από δύο χρόνια βρίσκονται στην τελική ευθεία και ολοκληρώνονται. Καθώς αναλαμβάνουμε αυτήν την πολύ σημαντική αποστολή, προετοιμαζόμαστε μεθοδικά, εντατικά, για να παραδώσουμε μια φιλόδοξη, ρεαλιστική και φυσικά προσανατολισμένη στα αποτελέσματα Προεδρία. Ως έντιμοι διαμεσολαβητές –πάντα με πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας, με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς– έχουμε πλήρη επίγνωση των υψηλών διακυβευμάτων για την Ένωσή μας και της ανάγκης να ενωθούμε, για να πετύχουμε Να προωθήσουμε τη συναίνεση, για να εξασφαλίσουμε απτά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου υπήρξε ένας πολύ σημαντικός και πολύτιμος εταίρος, μια βασική θεσμική πηγή στήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια των προετοιμασιών μας, παρέχοντας συνέχεια και πολύτιμη υλικοτεχνική υποστήριξη και, βεβαίως, εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα πολιτικής. Και είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε εσάς και την ομάδα σας για τη συνεχή υποστήριξη και συμβολή σας.

Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη και, από ορισμένες απόψεις, άνευ προηγουμένου γεωπολιτική δυναμική. Μια δυναμική που μας προκαλεί, αλλά και μας ωθεί να αναλάβουμε δράση. Είμαι βέβαιος ότι η ΕΕ θα καταφέρει να παραμείνει στο επίκεντρο ως ένας σταθερός, προβλέψιμος και υπεύθυνος παράγοντας, με προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες της, προωθώντας και διασφαλίζοντας τα συμφέροντά της. Και βεβαίως, όπως ανέφερα προηγουμένως, να εργάζεται για την αυτονομία σε όλα τα μέτωπα –για περισσότερη ανεξαρτησία, περισσότερη ολοκλήρωση.

Και στην πραγματικότητα, αυτό έχει μεγάλη απήχηση εδώ στην Κύπρο, το νοτιοανατολικό σύνορο της Ένωσης στη γεωπολιτικά σημαντική περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και, φυσικά, το τελευταίο κράτος μέλος της Ένωσης υπό στρατιωτική κατοχή. Ασφάλεια και άμυνα, συνέχιση και ενίσχυση της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία, η οποία αποτελεί δοκιμασία για την ΕΕ και την αρχιτεκτονική ασφάλειάς μας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, απλούστερη, ταχύτερη και εξυπνότερη λειτουργία μέσω απλούστευσης, επέκταση και εμβάθυνση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών και των στρατηγικών μας εταιρικών σχέσεων, ηγετική θέση στην καινοτομία. Η επέκταση της ασφάλειας και σταθερότητας μέσω της διεύρυνσης, η παροχή περισσότερων υπηρεσιών στους πολίτες μας, όλα αυτά αποτελούν σημεία αναφοράς για την Κυπριακή Προεδρία. Ταυτόχρονα, η Προεδρία μας θα ηγηθεί της Ένωσης τη στιγμή που θα χρειαστεί να προχωρήσουμε αποφασιστικά στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Θα πρέπει να είναι ένα στρατηγικό ΠΔΠ, το οποίο θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, να είναι επί της ουσίας και ανθεκτικό.

Έτσι, τους τελευταίους μήνες το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου συνεργάστηκε ενεργά με τα θεσμικά όργανα, φυσικά, το τρίο μας, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος, να αποκτήσει σαφή κατανόηση της εξελισσόμενης πολιτικής δυναμικής που επηρεάζει την ατζέντα της ΕΕ και την απόδοση της εκ περιτροπής προεδρίας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, με μεγάλη χαρά παραχωρώ τον λόγο στη ΓΓ του Συμβουλίου για την παρουσίασή της.»

