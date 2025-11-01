Ecommbx
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της

 01.11.2025 - 08:10
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της

Τραύμα στο κεφάλι πιθανότατα από μπουκάλι φέρει η 75χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της όταν έπεσε θύμα ληστείας στο σπίτι της αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στην οδό Ικάρου 31 στη Σαλαμίνα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ληστεία μετά φόνου. Το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι με το οποίο επανειλημμένως τη χτύπησαν στο κεφάλι.

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή η κόρη της, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Από βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας στη γειτονιά φαίνονται άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και εισέρχονται στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας τη; 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο χώρος στο εσωτερικό της οικίας βρέθηκε αναστατωμένος στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της ληστείας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

