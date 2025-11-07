Κοιμάστε με το φως αναμμένο; Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για την καρδιά

Μία μελέτη σε περίπου 89.000 ανθρώπους έδειξε ότι όσοι κοιμόντουσαν σε φωτεινά υπνοδωμάτια είχαν 42% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής σε διάστημα σχεδόν 10 ετών. Το αποτέλεσμα αυτό ίσχυε ανεξάρτητα από τη σωματική άσκηση, τη διατροφή, το κάπνισμα ή την κληρονομική προδιάθεση για καρδιοπάθεια. Η συνεχής έκθεση σε φως τη νύχτα φαίνεται να διαταράσσει τους φυσικούς κιρκάδιους ρυθμούς του σώματος, επηρεάζοντας την πίεση, τους παλμούς και τις ορμόνες που ρυθμίζουν την καρδιακή λειτουργία.

Πώς έγινε η μέτρηση της έκθεσης σε φως

Οι συμμετέχοντες φορούσαν μικρούς αισθητήρες στον καρπό για μία εβδομάδα, καταγράφοντας τα επίπεδα φωτός όλο το 24ωρο. Στη συνέχεια, παρακολουθήθηκε το ιατρικό τους ιστορικό για 9,5 χρόνια. Η ανάλυση χώρισε το φως σε ημερήσιο (7:30–20:30) και νυχτερινό (00:30–6:00). Όσοι είχαν τα πιο σκοτεινά υπνοδωμάτια χρησιμεύσαν ως ομάδα σύγκρισης.

Μέτρια φωτεινά υπνοδωμάτια → 20% υψηλότερος κίνδυνος καρδιακής προσβολής

→ 20% υψηλότερος κίνδυνος καρδιακής προσβολής Φωτεινότερα δωμάτια → 27% υψηλότερος κίνδυνος

→ 27% υψηλότερος κίνδυνος Πιο φωτεινά δωμάτια → 47% υψηλότερος κίνδυνος

Αφού ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, σωματική δραστηριότητα, διατροφή, κάπνισμα και αλκοόλ, ο κίνδυνος για τα πιο φωτεινά δωμάτια παρέμενε 42% υψηλότερος.

Γιατί το φως τη νύχτα επηρεάζει την καρδιά

Το σώμα λειτουργεί με κιρκάδιους ρυθμούς — εσωτερικά ρολόγια που ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, τους παλμούς και τις ορμόνες του στρες. Το φως τη νύχτα διαταράσσει αυτούς τους ρυθμούς, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση, τις φλεγμονές και την πήξη του αίματος, θέτοντας τις βάσεις για αρτηριοσκλήρυνση και καρδιακές προσβολές.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης αυξημένο κίνδυνο για:

Καρδιακή ανεπάρκεια

Στεφανιαία νόσο

Ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς

Εγκεφαλικά

Οι γυναίκες και οι νεότεροι ενήλικες φάνηκαν πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις του νυχτερινού φωτός, ενώ η γενετική προδιάθεση δεν άλλαζε τη σχέση μεταξύ φωτός και καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η σημασία του φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας

Η έκθεση σε έντονο φως την ημέρα φαινόταν αρχικά προστατευτική, μειώνοντας τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά σχετίζονται κυρίως με τη φυσική δραστηριότητα — όσοι περνούν χρόνο στον ήλιο είναι συνήθως και πιο δραστήριοι.

Τι μπορούμε να κάνουμε για την καρδιά μας

Παράγοντες όπως η διάρκεια και η ένταση του φωτός μπορούν να τροποποιηθούν:

Χρησιμοποιώντας κουρτίνες blackout

Σβήνοντας τις συσκευές πριν από τον ύπνο

Επιλέγοντας χαμηλό κόκκινο φως για αναγκαίες νυχτερινές δραστηριότητες

Κρατώντας το υπνοδωμάτιο σκοτεινό

Για εργαζόμενους σε βάρδιες ή όσους εκτίθενται σε φως τη νύχτα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαχειρίζονται τους υπόλοιπους καρδιακούς κινδύνους μέσω διατροφής, άσκησης και τακτικών ελέγχων.

Το σκοτάδι έχει σημασία για την καρδιά. Η έρευνα δείχνει ότι ο ύπνος σε σκοτεινό περιβάλλον είναι σημαντικός πέρα από τη διάρκεια του ύπνου, προστατεύοντας την καρδιά σας μακροπρόθεσμα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr