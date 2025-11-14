Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες

Η Columbia Restaurants, με πάνω από 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον τομέα της εστίασης, παρουσιάζει το νέο της hot spot στη Λεμεσό, το Columbia Burgers + More. Ένα ολοκαίνουργιο μπεργκεράδικο που ήρθε να ανεβάσει τον πήχη στη γαστρονομική εμπειρία της πόλης και να επαναπροσδιορίσει όσα ήξερες για τα burgers.

Εδώ, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Όλα παρασκευάζονται με προσοχή και μεράκι στην κουζίνα του εστιατορίου, από το αφράτο, χειροποίητο ψωμάκι από 100% πατάτα, τον φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά από USDA Black Angus μέχρι και τις φρεσκοφτιαγμένες σως. Κάθε στοιχείο αντικατοπτρίζει το πάθος για ποιότητα, όπως αρμόζει στη φιλοσοφία της Columbia Restaurants.

Στο Columbia Burgers + More, κάθε γεύμα είναι μια εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα signature burgers, τις vegan επιλογές, ή ακόμη και να δημιουργήσουν το δικό τους burger, ακριβώς όπως το επιθυμούν. Τα signature slow-cooked ribs, οι τραγανές πατάτες και οι ακαταμάχητες επιλογές σε συνοδευτικά απογειώνουν κάθε γεύμα σε νέο επίπεδο γεύσης, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με την πιο γλυκιά πινελιά το λαχταριστό Gelato Burger Bun, μια ιδιαίτερη έκπληξη που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους πάντες.

Το Columbia Burgers + More φέρνει την αυθεντική αμερικάνικη burger κουλτούρα στη Λεμεσό, συνδυάζοντάς την με την εξέλιξη της πόλης. Ένας χώρος ιδανικός για κάθε περίσταση από γρήγορα lunch breaks με συναδέλφους, οικογενειακές στιγμές ή ανέμελες εξόδους με φίλους.

Η μοντέρνα αλλά και ζεστή ατμόσφαιρα του, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της Λεμεσού, κάνει το Columbia Burgers + More τον ιδανικό προορισμό για κάθε στιγμή της ημέρας.

«Στην Columbia Restaurants, η αποστολή μας ήταν πάντα να προσφέρουμε εξαιρετικές γαστρονομικές εμπειρίες,» αναφέρει ο κ. Χρίστος Ποτσίδης, Operations Manager του Columbia Burgers + More. «Κάθε πιάτο έχει σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του burger δυναμικό, συναρπαστικό και αξέχαστο.»

Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 2, Γερμασόγεια, 4040 Λεμεσός

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή, 12:00 – 22:30

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus