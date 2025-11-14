Ecommbx
Μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση: Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό SanTa Lefkara επιστρέφει και υπόσχεται μαγικές στιγμές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση: Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό SanTa Lefkara επιστρέφει και υπόσχεται μαγικές στιγμές

 14.11.2025 - 17:30
Μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση: Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό SanTa Lefkara επιστρέφει και υπόσχεται μαγικές στιγμές

Τα Λεύκαρα φοράνε τα γιορτινά τους και σας προσκαλούν στα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 4:30 μ.μ.

Τα εγκαίνια θα τελέσουν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας κ. Γιώργος Παπαναστασίου και ο Δήμαρχος Λευκάρων κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Μια παραμυθένια παρέλαση με μαζορέτες, αγαπημένους ήρωες, τον Άγιο Βασίλη και την Αγιοβασίλενα, τραγούδια, ακροβατικά, χορό και μουσική!

Γεύσεις, αρώματα και μαγεία πλημμυρίζουν τα Λεύκαρα!

Μη χάσετε τη φωταγώγηση που θα σημάνει την έναρξη της πιο όμορφης εποχής του χρόνου.

