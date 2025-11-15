Λετυμπιώτης: «Η Κυβέρνηση δεν ακολουθεί μονοδιάστατη προσέγγιση με την Τουρκία»

Σε δηλώσεις στο «Πρωινό Δρομολόγιο» ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε ότι διαθέτει ειλικρινή βούληση.

Από πλευράς της, η Τουρκία «εάν πράγματι το εννοεί και εάν πράγματι το επιθυμεί» να σημειώσει πρόοδο στα ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία την ενδιαφέρουν, «υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει ο δρόμος, υπάρχει η μέθοδος» είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Χρέος ιστορικό και εθνικό ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση

Ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση είναι χρέος ιστορικό και εθνικό, και θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα, σε μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανάρτησή του το Σάββατο.

«Η παρανομία δεν μπορεί να αγνοείται και η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», αναφέρει ο Εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο Χ.

«Σαράντα δύο χρόνια μετά την παράνομη ανακήρυξη του κατοχικού μορφώματος, παραμένει μια θλιβερή υπενθύμιση της κατάφωρης παραβίασης των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να στηρίζει ζητώντας την άμεση ανάκλησή της», προσθέτει.

Η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς, αναφέρει, «επιδιώκουν χωρίς επιτυχία να νομιμοποιήσουν ένα παράνομο μόρφωμα που δημιουργήθηκε μέσα από την εισβολή και την κατοχή, όμως αυτά τα τετελεσμένα δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτά». Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το μόνο αναγνωρισμένο κράτος, μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας βιώσιμης και ειρηνικής λύσης, στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ, των αρχών της ΕΕ και του συμφωνημένου πλαισίου, προσθέτει.

«Δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με τα τετελεσμένα που επιχειρεί να επιβάλει η κατοχική Τουρκία», σημειώνει, αναφέροντας ότι «η μνήμη παραμένει ζωντανή, η αποφασιστικότητα αταλάντευτη και η απαίτηση για δικαιοσύνη βαθιά ριζωμένη σε κάθε πολίτη αυτού του τόπου». Μέσα σε κάθε οικογένεια που βίωσε την προσφυγιά, σε κάθε γειτονιά που άφησε πίσω της ένα άδειο σπίτι, σε κάθε παιδί που μεγάλωσε με έναν χάρτη στον τοίχο και μια προσμονή στην καρδιά, η αλήθεια της πατρίδας συνεχίζει να φωτίζει το χρέος μας, αναφέρει.

«Ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση είναι χρέος ιστορικό και εθνικό, είναι χρέος προς τις επόμενες γενιές και θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα, σε μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις», καταλήγει.