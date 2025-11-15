Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: «Η Κυβέρνηση δεν ακολουθεί μονοδιάστατη προσέγγιση με την Τουρκία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: «Η Κυβέρνηση δεν ακολουθεί μονοδιάστατη προσέγγιση με την Τουρκία»

 15.11.2025 - 14:51
Λετυμπιώτης: «Η Κυβέρνηση δεν ακολουθεί μονοδιάστατη προσέγγιση με την Τουρκία»

Δεν ακολουθούμε μονοδιάστατη προσέγγιση με την Τουρκία και δεν υιοθετούμε στάση μόνιμης άρνησης είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για να υποδείξει ότι και ο γερμανός Καγκελάριος αναφέρθηκε χθες, στην εποικοδομητική στάση που επιδεικνύει η Κύπρος και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσον αφορά την Τουρκία.

Σε δηλώσεις στο «Πρωινό Δρομολόγιο» ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε ότι διαθέτει ειλικρινή βούληση.

Από πλευράς της, η Τουρκία «εάν πράγματι το εννοεί και εάν πράγματι το επιθυμεί» να σημειώσει πρόοδο στα ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία την ενδιαφέρουν, «υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει ο δρόμος, υπάρχει η μέθοδος» είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Χρέος ιστορικό και εθνικό ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση

Ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση είναι χρέος ιστορικό και εθνικό, και θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα, σε μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανάρτησή του το Σάββατο.

«Η παρανομία δεν μπορεί να αγνοείται και η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», αναφέρει ο Εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο Χ.

«Σαράντα δύο χρόνια μετά την παράνομη ανακήρυξη του κατοχικού μορφώματος, παραμένει μια θλιβερή υπενθύμιση της κατάφωρης παραβίασης των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να στηρίζει ζητώντας την άμεση ανάκλησή της», προσθέτει.

Η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς, αναφέρει, «επιδιώκουν χωρίς επιτυχία να νομιμοποιήσουν ένα παράνομο μόρφωμα που δημιουργήθηκε μέσα από την εισβολή και την κατοχή, όμως αυτά τα τετελεσμένα δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτά». Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το μόνο αναγνωρισμένο κράτος, μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας βιώσιμης και ειρηνικής λύσης, στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ, των αρχών της ΕΕ και του συμφωνημένου πλαισίου, προσθέτει.

«Δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με τα τετελεσμένα που επιχειρεί να επιβάλει η κατοχική Τουρκία», σημειώνει, αναφέροντας ότι «η μνήμη παραμένει ζωντανή, η αποφασιστικότητα αταλάντευτη και η απαίτηση για δικαιοσύνη βαθιά ριζωμένη σε κάθε πολίτη αυτού του τόπου». Μέσα σε κάθε οικογένεια που βίωσε την προσφυγιά, σε κάθε γειτονιά που άφησε πίσω της ένα άδειο σπίτι, σε κάθε παιδί που μεγάλωσε με έναν χάρτη στον τοίχο και μια προσμονή στην καρδιά, η αλήθεια της πατρίδας συνεχίζει να φωτίζει το χρέος μας, αναφέρει.

«Ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση είναι χρέος ιστορικό και εθνικό, είναι χρέος προς τις επόμενες γενιές και θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα, σε μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις», καταλήγει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έπεσαν οι τιμές» σε πρατήριο βενζίνης - Η φωτογραφία που έγινε viral
Πένθος για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνο Φακοντή: «Έφυγε» από τη ζωή η αδελφή του - Στα λευκά το τελευταίο αντίο
Γνωστή τραγουδίστρια γέννησε το τέταρτο παιδί της και το ανακοίνωσε στο instagram της
Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά
Τέλος τα παρατσούκλια στα ψηφοδέλτια – Τι ονόματα θα βλέπουμε στις Βουλευτικές εκλογές
Αυτός ο ιός δεν είναι αθώος – Είναι πιο επικίνδυνος από κορωνοϊό και γρίπη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την «εθνική υπόθεση της Κύπρου»

 15.11.2025 - 14:38
Επόμενο άρθρο

Έβαλε και ΥΠΟΓΡΑΦΗ ο Ντούσαν Κέρκεζ - Έμεινε η ανακοίνωση!

 15.11.2025 - 14:56

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Η Κυβέρνηση δεν ακολουθεί μονοδιάστατη προσέγγιση με την Τουρκία»

Λετυμπιώτης: «Η Κυβέρνηση δεν ακολουθεί μονοδιάστατη προσέγγιση με την Τουρκία»

  •  15.11.2025 - 14:51
Έρχιουρμαν: «Η τ/κ πλευρά δεν αποχώρησε ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Έρχιουρμαν: «Η τ/κ πλευρά δεν αποχώρησε ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  15.11.2025 - 14:35
Σεισμικός κίνδυνος: Νέος διαδραστικός χάρτης δείχνει τις «κόκκινες» περιοχές στην Κύπρο

Σεισμικός κίνδυνος: Νέος διαδραστικός χάρτης δείχνει τις «κόκκινες» περιοχές στην Κύπρο

  •  15.11.2025 - 13:55
Νέα απάτη στο όνομα της ΑΗΚ - Τι να προσέξουν οι πολίτες - Δείτε φωτογραφία

Νέα απάτη στο όνομα της ΑΗΚ - Τι να προσέξουν οι πολίτες - Δείτε φωτογραφία

  •  15.11.2025 - 16:36
Σε αυτό το ταβερνάκι στη Λευκωσία μπορείς να... γνωρίσεις τις πιο νόστιμες ιστορίες

Σε αυτό το ταβερνάκι στη Λευκωσία μπορείς να... γνωρίσεις τις πιο νόστιμες ιστορίες

  •  15.11.2025 - 16:12
Αποκαλύψεις: Ο Πούτιν διατηρούσε κρυφή σχέση με διαγωνιζόμενη καλλιστείων

Αποκαλύψεις: Ο Πούτιν διατηρούσε κρυφή σχέση με διαγωνιζόμενη καλλιστείων

  •  15.11.2025 - 15:51
Το πολυτελές resort που επέλεξε για τη διαμονή της στην Κύπρο η Εθνική Αυστρίας - Δείτε βίντεο

Το πολυτελές resort που επέλεξε για τη διαμονή της στην Κύπρο η Εθνική Αυστρίας - Δείτε βίντεο

  •  15.11.2025 - 14:58
Συνέλαβαν γνωστή δημοσιογράφο σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό - «Θα σας τελειώσω» απειλούσε τους αστυνομικούς

Συνέλαβαν γνωστή δημοσιογράφο σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό - «Θα σας τελειώσω» απειλούσε τους αστυνομικούς

  •  15.11.2025 - 13:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα