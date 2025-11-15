Θύμα άγριας επίθεσης δύο 13χρονες στη Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικες τις ξυλοκόπησαν και το κατέγραψαν σε βίντεο

Σύμφωνα με την καταγγελία των κοριτσιών, όλα έγιναν γύρω στις 9 το βράδυ, ενώ βρίσκονταν σε πάρκο της περιοχής. Τότε, για ασήμαντη αφορμή, οι έξι ανήλικες (13 και 14 ετών), μαζί με μία ακόμη που δεν έχει ταυτοποιηθεί, τις πλησίασαν και άρχισαν να τις χτυπούν με κλωτσιές και μπουνιές. Μάλιστα, μία εξ αυτών κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο τον ξυλοδαρμό.

Μετά την καταγγελία των δύο 13χρονων, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τις έξι ανήλικες που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στο περιστατικό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση ακόμη μίας. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των ανηλίκων έχει σχηματιστεί δικογραφία - κατά περίπτωση - για σωματικές βλάβες, εξύβριση και κλοπή, καθώς αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο από τη μία παθούσα, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Οι ανήλικες παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι οι 13χρονες είναι καλά στην υγεία τους και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα