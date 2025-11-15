Video: Κινδυνεύει με φυλάκιση όποιος σπάει πιάτα σε νυχτερινό κέντρο ή έχει στην κατοχή του χειροπέδες - Τι προνοεί η νομοθεσία

Το ρεπορτάζ έφερε στην επιφάνεια η εφημερίδα Πολίτης, ενώ προβλήθηκε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «δεν έχουν τέλος τα παράδοξα παραδείγματα μέσα από τις νομοθεσίες. Μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τον περί δήμων νόμο για εξώδικα από υπερβολική ταχύτητα με άλογο μέχρι την αποκοπή δρόμου για σκοπούς στεγνώματος ρούχων, αντιστοιχία παραδείγματα περιλαμβάνονται και στον Ποινικό Κώδικα.

Αίσθηση προκαλεί το παράδειγμα για το σπάσιμο πιάτων σε κέντρα αναψυχής. Σπάσιμο επιτραπέζιων σκευών σε δημόσια κέντρα. Κάθε πρόσωπο το οποίο σε δημόσιο κέντρο αναψυχής και διασκέδασης σπάζει σκόπιμα επιτραπέζιο σκεύος, οποιουδήποτε είδους από γυαλί, πορσελάνη ή άλλη εύθραυστη ύλη, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών.

Αλλά και η κατοχή χειροπέδων. Με όποιον εντοπιστεί να μεταφέρει χειροπέδες, να κινδυνεύει μέχρι και με ποινή φυλάκισης.

Όποιος εισάγει, κατασκευάζει πολύ, προσφέρει, εκθέτει για πώληση ή έχει στην κατοχή του ή μεταφέρει χειροπέδες χωρίς άδεια του αρχηγού αστυνομίας, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών ή με χρηματική ποινή πεντακοσίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές. Νοείται ότι απαγόρευση εισαγωγής, κατοχής ή μεταφοράς χειροπέδων δεν εφαρμόζεται ή επηρεάζει τις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας, την Εθνική Φρουρά ή τις φυλακές.

Η περίπτωση των τρένων για τα κυπριακά δεδομένα δεν εντοπίζεται μόνο στο λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας, όπως είχε αποκαλύψει η εκπομπή Άλφα Ενημέρωση. Ότι δηλαδή δίνεται μεταξύ άλλων επιλογής στον γιατρό να καταχωρήσει διάγνωση επιβάτη τρένου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές και τραυματίζεται κατά τον εκτροχιασμό. Το παράδειγμα των τρένων εντοπίζεται και στον Ποινικό Κώδικα. Κινδυνεύει μάλιστα με ποινή δια βίου φυλάκισης όποιος διακινδυνεύει την ασφάλεια προσώπων που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς. Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα μιας άλλης εποχής που χρονολογούνται επί Αγγλοκρατίας και δεν καταργήθηκαν».

