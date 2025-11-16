Ecommbx
Video: Το μεγαλύτερο χερσαίο σύνορο στον πλανήτη: Γιατί είναι ένα από τα πιο παράξενα στον κόσμο

 16.11.2025 - 15:30
Video: Το μεγαλύτερο χερσαίο σύνορο στον πλανήτη: Γιατί είναι ένα από τα πιο παράξενα στον κόσμο

Το μεγαλύτερο χερσαίο σύνορο του πλανήτη χωρίζει τις ΗΠΑ και τον Καναδά σε δύο μεγάλα τμήματα: τη μακριά οριζόντια γραμμή πάνω από τις ΗΠΑ και την κάθετη που χωρίζει την Αλάσκα από τον Καναδά. Στους χάρτες η «ευθεία» γραμμή στον 49ο παράλληλο φαίνεται τέλεια, στο έδαφος όμως, όχι.

Παρότι ένα μεγάλο τμήμα του συνοριακού ορίου υποτίθεται ότι ακολουθεί τον 49ο παράλληλο, η γραμμή παρεκκλίνει συχνά κατά δεκάδες ή και εκατοντάδες μέτρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι η καναδική πόλη Coutts βρέθηκε κατά 363 μέτρα μέσα σε αμερικανικό έδαφος, ενώ συνολικά ο Καναδάς κατέχει περίπου 67,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα νότια του παράλληλου.

Πώς προέκυψε ένα τόσο «στραβό» σύνορο
Οι αποφάσεις που καθόρισαν τα σύνορα πάρθηκαν τον 18ο και 19ο αιώνα, μέσα από γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις, ασαφείς χάρτες και ελλιπείς γνώσεις της γεωγραφίας. Οι αρχικές συμφωνίες προέβλεπαν σύνορο βάσει της ροής των υδάτων, κάτι αδύνατο σε ένα κατά βάση επίπεδο τοπίο. Έτσι, προτιμήθηκε μια φανταστική γραμμή, ο 49ος παράλληλος.

Η σήμανση των συνόρων στην προ-δορυφορική εποχή ήταν γεμάτη σφάλματα. Οι τοπογράφοι δούλευαν σε άγνωστη, δύσβατη γη και τα όργανα είχαν χαμηλή ακρίβεια. Το αποτέλεσμα ήταν μικρές αποκλίσεις που σε βάθος χιλιομέτρων γίνονταν μεγάλα λάθη.

Οι πιο παράξενες παραμορφώσεις: Point Roberts και Northwest Angle

Point RobertsWashington: Αμερικανικό έδαφος που μπορείς να προσεγγίσεις οδικώς μόνο μέσω Καναδά.

Northwest Angle, Minnesota: Αμερικανικό «νησί στην ξηρά», περικυκλωμένο πλήρως από καναδικό έδαφος λόγω χαρτογραφικών λαθών του 19ου αιώνα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι αύριο τα ΗΕ θα προβούν σε ανακοίνωση αναφορικά με τη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων.

