Ένας φυσικοθεραπευτής ξεπέρασε τον πόνο στη μέση με μία απλή άσκηση – Δείτε ποια είναι

Ακόμη και οι φυσικοθεραπευτές δεν αποτελούν εξαίρεση. Ο Sanjit Koomer, φυσικοθεραπευτής στον Καναδά, ανήκει στους ανθρώπους που υποφέρουν από οσφυαλγία, για πάνω από δύο χρόνια. Οι γνωστές ασκήσεις που συμβουλεύουν συνάδελφοί του δεν κατάφεραν να του προσφέρουν ανακούφιση. Αυτό ήταν και το σημείο που αποφάσισε να αναλάβει δράση και να «ξαναχτίσει» τη μέση του από το μηδέν.

Αυτό που διαπίστωσε είναι ότι μια συγκεκριμένη άσκηση, η «reverse Jefferson curl» -δηλαδή η εκτέλεση της άσκησης Jefferson curl, αλλά ανάποδα- μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Πώς θα την κάνετε

Σταθείτε απέναντι από έναν τοίχο, με τους γοφούς να ακουμπούν πλήρως σε αυτόν. Έπειτα, ενώστε τα χέρια πίσω από την πλάτη και στρέψτε αργά προς τα πίσω τους ώμους και το κεφάλι, διατηρώντας τα χέρια ίσια.

Κρατήστε τη θέση για λίγα δευτερόλεπτα και μετά επιστρέψτε αργά σε όρθια στάση.

Στο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, ο Koomer χρησιμοποιεί ένα σακίδιο με βάρος -περίπου 1,5 κιλό- για αντίσταση και ισχυρίζεται ότι αυτή η κίνηση βοηθά στην επιμήκυνση και ενδυνάμωση των μυών της πλάτης.

«Αν και δεν πρόκειται για μια “μαγική” λύση, μόλις ενσωμάτωσα αυτή την κίνηση σταθερά, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, άρχισα να παρατηρώ πραγματικές βελτιώσεις μέσα σε μερικούς μήνες. Έγινε βασικό μέρος της ρουτίνας που με βοήθησε να αναρρώσω», ανέφερε. Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δυσκαμψία ή την «έλλειψη ελέγχου της οπίσθιας αλυσίδας», δηλαδή τη δυσκολία στον συντονισμό των μυών της κάτω πλάτης και της λεκάνης.

Πώς θα την κάνετε αν είστε αρχάριοι

Για την αποφυγή τραυματισμών, ο φυσικοθεραπευτής προτείνει στους αρχάριους να τοποθετήσουν τα χέρια στη μέση για επιπλέον στήριξη. «Εστιάστε πρώτα στον τμηματικό έλεγχο της σπονδυλικής στήλης – χωρίς βάρος, με αργό ρυθμό και μικρό εύρος κίνησης», είπε. «Μόλις νιώσετε άνετα, μπορείτε να προσθέσετε αντίσταση σταδιακά». Συστήνει, ωστόσο, για όλους το βάρος του σακιδίου να μην ξεπερνά τα 4,5 με 7 κιλά. Περίπου 10 επαναλήψεις, 4-6 φορές την ημέρα είναι αρκετές.

Ο Kooner υποστηρίζει ότι η άσκηση είναι αποτελεσματική επειδή η σπονδυλική στήλη «είναι σχεδιασμένη για να κινείται και να φέρει φορτίο προς όλες τις κατευθύνσεις». Το να κινούνται οι μύες της πλάτης προς διάφορες, ασυνήθιστες κατευθύνσεις, βοηθά στη βελτίωση της κινητικότητας και της ευλυγισίας και καταπολεμά τη δυσκαμψία. «Αυτή η άσκηση βοηθά στη βελτίωση της δύναμης και του ελέγχου της κάμψης της σπονδυλικής στήλης — στοιχεία που συχνά παραμελούνται σε προγράμματα αποκατάστασης και εκγύμνασης», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr