Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγεία9 φράσεις που ξεσκεπάζουν τους κρυφούς ζηλιάρηδες – Σας θυμίζουν κάτι;
ΥΓΕΙΑ

9 φράσεις που ξεσκεπάζουν τους κρυφούς ζηλιάρηδες – Σας θυμίζουν κάτι;

 17.11.2025 - 15:01
9 φράσεις που ξεσκεπάζουν τους κρυφούς ζηλιάρηδες – Σας θυμίζουν κάτι;

Μήπως ζηλεύετε, αλλά δεν το δείχνετε; Ή μήπως κάποιος γύρω σας αλλάζει ύφος όταν ακούει για μία επιτυχία σας; Η ζήλια εμφανίζεται σε σχέσεις κάθε είδους φιλικές, επαγγελματικές, οικογενειακές. Άλλες φορές είναι αθώα, ανθρώπινη, περαστική… Μερικές, ωστόσο, τα πράγματα είναι πιο βαθιά από ένα περιστασιακό «τσίμπημα» ζήλιας. Εκδηλώνεται σιωπηλά, με μικρές, σχεδόν διακριτικές νύξεις μέσα στην κουβέντα.

Σύμφωνα με το Psychology Today, η ζήλια δεν αφορά μόνο τα ζευγάρια. Μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σε αδέρφια, φίλους, ακόμα και συνεργάτες που διεκδικούν αναγνώριση. Κι όταν κάποιος ζηλεύει, συνήθως δεν το ομολογεί. Θα δώσει όμως μικρά σημάδια Περίεργες φράσεις, υπαινιγμούς και παράξενες αντιδράσεις που αποκαλύπτουν τι πραγματικά αισθάνεται. Δείτε παρακάτω 11 συμπεριφορές που αποκαλύπτουν τους ζηλιάρηδες!

1. Σας λένε «Ε, ωραίο θα είναι…»

Είναι η κλασική φάση. Αντί για «μπράβο», παίρνετε ένα ψυχρό «θα είναι ωραίο…». Αυτό το σχόλιο υπονοεί ότι η επιτυχία σας ήταν εύκολη, τυχαία ή αδικαιολόγητα καλή. Για εκείνους, η προσπάθειά σας… απλώς δεν μετράει.

2. Αποδίδουν τα πάντα στην τύχη σας

Όταν δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη δουλειά σας, καταφεύγουν στο «ήσουν τυχερός/ή». Ουσιαστικά, ακυρώνουν την προσπάθειά σας. Όπως γράφει η συγγραφέας Lindsey S. Nixon «το να αποκαλείς κάποιον τυχερό μπορεί να πληγώσει. Σαν να του λες ότι δεν άξιζε αυτά που πέτυχε».

3. Σας κάνουν «κομπλιμέντα» που… δεν είναι κομπλιμέντα

Το γνωστό ειρωνικό κομπλιμέντο: «Καλά… δεν το περίμενα από σένα!» ή «Είσαι καλύτερος/η απ’ όσο φαίνεσαι». Στόχος; Να μειώσουν την αυτοπεποίθησή σας χωρίς να φανούν κακοί.

4. Υποβαθμίζουν τις επιτυχίες σας

Ο ζηλιάρης άνθρωπος δεν θέλει να σας δώσει χώρο να λάμψετε. Μπορεί να προσποιηθεί ότι δεν έγινε τίποτα σπουδαίο, μόνο και μόνο για να κρύψει την ενόχλησή του.

5. Θέλουν όλα τα βλέμματα πάνω τους

Μόλις μιλήσετε για κάτι καλό στη ζωή σας, αλλάζουν θέμα με τρομακτική ταχύτητα. Ή προσπαθούν να σας «ξεπεράσουν» λέγοντας κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Η ζήλια δεν αντέχει να μην είναι στο επίκεντρο.

6. Οι συμβουλές τους… σας πάνε σε λάθος κατεύθυνση

Κάποιοι μάλιστα θα σας κατευθύνουν εσκεμμένα λάθος. Θα δώσουν «συμβουλές» που ξέρουν ότι δεν θα σας βγουν σε καλό. Η ψυχίατρος Marcia Sirota το εξηγεί πολύ ξεκάθαρα: «Υπάρχουν φίλοι που χρειάζονται να μας κρατούν χαμηλά για να νιώθουν ανώτεροι»

7. Σας αντιγράφουν – και μάλιστα… κακήν κακώς

Από το τι κάνετε, μέχρι τι διαβάζετε, πώς ντύνεστε, τι λέτε. Και πάντα με τρόπο που προσπαθεί να φαίνεται ότι εκείνοι το έκαναν πρώτοι.

8. Δεν σας συγχαίρουν σχεδόν ποτέ

Όταν οι πραγματικοί φίλοι χαίρονται με τη χαρά σας, ο ζηλιάρης φίλος σιωπά. Ή κάνει ένα ουδέτερο σχόλιο που δεν σημαίνει τίποτα. Η συγγραφέας Rivki Silver το παραδέχεται: «Ζήλευα τόσο που δεν το καταλάβαινα καν. Και πάντα έβρισκα τρόπο να μειώσω τις επιτυχίες των άλλων».

9. Κάνουν υπερβολικά πολλές ερωτήσεις

Όχι από ενδιαφέρον – αλλά για να καταλάβουν πώς πετύχατε κάτι. Ή για να βρουν «τρύπες» στις ιστορίες σας, ώστε να σας μειώσουν.

Η ζήλια είναι ένα συναίσθημα τόσο ανθρώπινο όσο και η χαρά, η λύπη ή ο φόβος. Όμως όταν εκδηλώνεται ύπουλα – μέσα από σχόλια, υπονοούμενα και μικρές σπόντες στην καθημερινή κουβέντα – μπορεί να γίνει πραγματικά τοξική. Το σημαντικό δεν είναι να αναγνωρίσετε ποιος ζηλεύει, αλλά να αποφασίσετε τι θα κάνετε εσείς με αυτή τη γνώση: Να οριοθετήσετε τις σχέσεις σας και να μην αφήσετε κανέναν να μειώσει το φως σας.

Γιατί, τελικά, η ζήλια των άλλων λέει πολύ περισσότερα για εκείνους – παρά για εσάς.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τύπος σταματά στις στάσεις και κλέβει λεωφορείο – Η Αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
Τρόμος σε πάρτι γενεθλίων – Αντί «αστεράκι» για τούρτα, έσκασε πυροτέχνημα για υπαίθριο χώρο
Αυτό είναι το νέο μπαρ της Λεμεσού που θα συζητηθεί – Κοκτέιλ εμπνευσμένα από… τη μόδα – Δείτε φωτογραφίες
Πανικός στη Βρετανία: Αεροπορική εταιρεία σταμάτησε άμεσα όλες τις πτήσεις, χωρίς καμία προειδοποίηση - Χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένοι
Συγκινητικό: 40χρονος από τη Λάρνακα τραγούδησε στο «The Voice» για την κόρη του – Γύρισαν οι καρέκλες; – Δείτε βίντεο
Νέο τζακ ποτ στο τζόκερ: Πόσα εκατομμύρια μοιράζει η επόμενη κλήρωση - Τρέξτε να προλάβετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο Παρά Πέντε: Το backstage βίντεο από τα γυρίσματα της σειράς

 17.11.2025 - 14:52
Επόμενο άρθρο

Κτηνωδία στη Δράμα: Σκότωσαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

 17.11.2025 - 15:11
Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Στην εκπομπή «Από Μέρα σε μέρα» μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτη ο οποίος αναφέρθηκε στην συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αναφέρθηκε στη παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς στη συνάντηση του Προέδρου της δημοκρατίας με την κ. Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

  •  17.11.2025 - 14:16
Αβέρωφ: Απαντά σε Χασαπόπουλο για «συμφωνία» με Οδυσσέα - «Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες»

Αβέρωφ: Απαντά σε Χασαπόπουλο για «συμφωνία» με Οδυσσέα - «Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες»

  •  17.11.2025 - 15:13
Ποινικές διώξεις για τα έγγραφα των Φυλακών - Ανάμεσά τους και η Άννα Αριστοτέλους

Ποινικές διώξεις για τα έγγραφα των Φυλακών - Ανάμεσά τους και η Άννα Αριστοτέλους

  •  17.11.2025 - 13:32
Φόνος Δημοσθένους: Όλοι υπό κράτηση μέχρι τη δίκη - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Φόνος Δημοσθένους: Όλοι υπό κράτηση μέχρι τη δίκη - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  17.11.2025 - 12:16
Υπ. Εργασίας: Προανήγγειλε αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

Υπ. Εργασίας: Προανήγγειλε αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

  •  17.11.2025 - 14:22
Νεκρός υπόδικος: Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου

Νεκρός υπόδικος: Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου

  •  17.11.2025 - 14:14
Αποφάσισε η ΠΟΕΔ: Διαμαρτυρία και από τους δασκάλους – Πότε θα γίνει η στάση εργασίας

Αποφάσισε η ΠΟΕΔ: Διαμαρτυρία και από τους δασκάλους – Πότε θα γίνει η στάση εργασίας

  •  17.11.2025 - 13:40
Στο κελί για χρόνια 35χρονη - Προσπάθησε να εισάγει 35 κιλά κάνναβης στην Κύπρο

Στο κελί για χρόνια 35χρονη - Προσπάθησε να εισάγει 35 κιλά κάνναβης στην Κύπρο

  •  17.11.2025 - 11:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα