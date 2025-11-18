Ecommbx
ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

 18.11.2025 - 09:13
Oδηγός παρέσυρε με το όχημά του πεζή στην περιοχή της Αγλαντζιάς στη Λευκωσία το πρωί της Τρίτης (18/11).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, η οποία επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και η πεζή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

