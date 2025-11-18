ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, η οποία επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και η πεζή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.