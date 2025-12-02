Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπτά χρόνια χωρίς προστασία από drones – Καταπέλτης η Ελεγκτική Υπηρεσία για δύο αποτυχημένους διαγωνισμούς της Αστυνομίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επτά χρόνια χωρίς προστασία από drones – Καταπέλτης η Ελεγκτική Υπηρεσία για δύο αποτυχημένους διαγωνισμούς της Αστυνομίας

 02.12.2025 - 09:07
Επτά χρόνια χωρίς προστασία από drones – Καταπέλτης η Ελεγκτική Υπηρεσία για δύο αποτυχημένους διαγωνισμούς της Αστυνομίας

Σε καθεστώς πλήρους εκτεθειμένων κρίσιμων υποδομών εξακολουθεί να βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία καταγράφει σοβαρές αστοχίες, παραλείψεις και λανθασμένους χειρισμούς της Αστυνομίας Κύπρου σε δύο διαγωνισμούς για την προμήθεια συστημάτων προστασίας από μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones).

Η έκθεση, που αφορά τον διαγωνισμό Δ.Ο. 29/2021 – τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια μετά το 2018 – αποκαλύπτει ένα μωσαϊκό ασάφειας, ανεπαρκούς αξιολόγησης, προβληματικής υλοποίησης και απουσίας ουσιαστικής εποπτείας.

Ασαφή έγγραφα και κρίσιμες ελλείψεις από την αρχή

Σύμφωνα με την έκθεση, ο σχεδιασμός του έργου παρουσίαζε ασάφειες από τα αρχικά στάδια. Τα έγγραφα του διαγωνισμού δεν περιείχαν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα, γεγονός που δυσχέρανε την εποπτεία της υλοποίησης και την επιβολή ρητρών για καθυστερήσεις. Παράλληλα, η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων δεν είχαν ενσωματωθεί στην οικονομική προσφορά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών υπερκοστολογήσεων. Επιπλέον, η απαίτηση προηγούμενης εμπειρίας αποκλειστικά σε αερολιμένες της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου περιόριζε τον ανταγωνισμό, αποκλείοντας κατασκευαστές από τεχνολογικά προηγμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και ο Καναδάς.

Ανεπαρκής αξιολόγηση

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η τεχνική ικανότητα του Αναδόχου δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, καθώς κρίσιμες πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε εξετάστηκαν σε βάθος. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα τεχνικά φυλλάδια που υπέβαλε ο Ανάδοχος εμφάνιζαν αντιφάσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα που δημοσίευε ο ίδιος ο κατασκευαστής. Επιπρόσθετα, καταγγελίες άλλων προσφοροδοτών για ανεπαρκή τεχνική βάση του Αναδόχου δεν διερευνήθηκαν σε βάθος, παρότι αφορούσαν έργο εθνικής ασφάλειας. Η έκθεση υπενθυμίζει επίσης ότι ο κύριος προμηθευτής του συστήματος ανίχνευσης διέθετε μόλις δύο έως τέσσερις εργοδοτούμενους, ενώ αργότερα εισήλθε σε διαδικασία πτώχευσης.

Τρία χρόνια χωρίς πρόοδο

Η υλοποίηση του έργου κινήθηκε σε αντίστοιχα προβληματικό πλαίσιο. Παρότι η σύμβαση προνοούσε τρεις φάσεις ολοκλήρωσης σε διάστημα τριών ετών, το έργο παρέμενε στάσιμο. Διαδοχικές παρατάσεις παραχωρήθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ενώ για σχεδόν τρία χρόνια η Αστυνομία δεν είχε σαφή εικόνα της πορείας του έργου. Οι πρώτες ουσιαστικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο τελικό στάδιο και αποκάλυψαν θεμελιώδεις αδυναμίες: το σύστημα ανίχνευσης αδυνατούσε να εντοπίσει drone ακόμη και σε ύψος 20 μέτρων. Μετά και τις επαναληπτικές αποτυχημένες δοκιμές, η σύμβαση τερματίστηκε τον Απρίλιο του 2025, με την Αστυνομία να προχωρεί στην κατάσχεση εγγυητικών ύψους περίπου 580 χιλιάδων ευρώ. Εκτός της προκαταβολής, δεν καταβλήθηκαν άλλα ποσά στον Ανάδοχο.

Εθνική ασφάλεια στον… αυτόματο πιλότο

Παρά την αποτυχία και αυτού του έργου, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει, έπειτα από επτά χρόνια και δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, χωρίς συστήματα προστασίας κρίσιμων υποδομών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από την Υπηρεσία ως «απαράδεκτη», ιδίως σε μια εποχή όπου η χρήση drone για κακόβουλους σκοπούς αποτελεί πραγματική και αυξανόμενη απειλή.

Η υπόθεση εγείρει καίρια ερωτήματα για την επάρκεια των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, την ικανότητα υλοποίησης τεχνολογικών έργων υψηλής εξειδίκευσης και την ευρύτερη ετοιμότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις ανάγκες εθνικής ασφάλειας του 21ου αιώνα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε αίθουσα γυμνασίου: Έριξαν μολότοφ, δεν πέτυχε, και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη
Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό
Συγκινεί η Όλγα Ποταμίτου: «Σας αγαπώ… εσείς μου δίνατε ζωή» – Το μήνυμα καρδιάς μέσα από βίντεο του Κώστα Βήχα
Νεκροτομή 76χρονου στην Κύπρο - Πού βρίσκεται τελικά η καρδιά που «εξαφανίστηκε» - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας
Ταξιδεύεις Ελλάδα; Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο όλη η χώρα – Γιατί τραβούν χειρόφρενο
«Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για αγορά εξοχικής κατοικίας

 02.12.2025 - 08:57
Επόμενο άρθρο

Ο παλιός Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ, παρέδωσε το... ραβδί του στον νέο: «Τρελάθηκα» δήλωσε ο «διάδοχός» του, Ντόμινικ ΜακΛάφλιν

 02.12.2025 - 09:07
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Υπουργικό Συμβούλιο: Τοποθετήθηκαν και επίσημα οι νέοι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων-Υφυπουργείων - Δείτε τη λίστα με τα ονόματα

Υπουργικό Συμβούλιο: Τοποθετήθηκαν και επίσημα οι νέοι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων-Υφυπουργείων - Δείτε τη λίστα με τα ονόματα

  •  02.12.2025 - 08:02
«Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

«Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

  •  02.12.2025 - 06:23
Φωτιά σε αίθουσα γυμνασίου: Έριξαν μολότοφ, δεν πέτυχε, και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα

Φωτιά σε αίθουσα γυμνασίου: Έριξαν μολότοφ, δεν πέτυχε, και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα

  •  02.12.2025 - 09:50
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη

  •  02.12.2025 - 09:22
Επτά χρόνια χωρίς προστασία από drones – Καταπέλτης η Ελεγκτική Υπηρεσία για δύο αποτυχημένους διαγωνισμούς της Αστυνομίας

Επτά χρόνια χωρίς προστασία από drones – Καταπέλτης η Ελεγκτική Υπηρεσία για δύο αποτυχημένους διαγωνισμούς της Αστυνομίας

  •  02.12.2025 - 09:07
Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό

Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό

  •  02.12.2025 - 09:19
Νεκροτομή 76χρονου στην Κύπρο - Πού βρίσκεται τελικά η καρδιά που «εξαφανίστηκε» - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας

Νεκροτομή 76χρονου στην Κύπρο - Πού βρίσκεται τελικά η καρδιά που «εξαφανίστηκε» - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  02.12.2025 - 08:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα