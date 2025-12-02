Αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για αγορά εξοχικής κατοικίας

Οι περισσότεροι πολίτες στη Βρετανία ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα εξοχικό σπίτι όπου θα μπορούν να περνούν τα καλοκαίρια τους κυνηγώντας τον ήλιο. Η τάση απόκτησης δεύτερης κατοικίας αυξάνεται, καθώς ανεβαίνουν η ζήτηση για τουριστικές ενοικιάσεις και οι τιμές σε δημοφιλείς περιοχές.



Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κατοικίες με δυνατότητα self-catering και για σταθερά τροχόσπιτα. Για πολλούς, οι εξοχικές κατοικίες θεωρούνται τρόπος δημιουργίας εισοδήματος, ειδικά όταν βρίσκονται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Έρευνα της Property Finder αποκάλυψε την καλύτερη χώρα στον κόσμο για αγορά δεύτερης κατοικίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πολλοί Βρετανοί κάθε χρόνο επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, η χώρα μας δεν είναι στις προτιμήσεις τους για μια εξοχική κατοικία.

Ακολουθεί η πρώτη πεντάδα των βρετανικών προτιμήσεων

1. Ισπανία (Βαθμολογία: 79,3/100)

Οι Βρετανοί είναι γνωστοί για την αγάπη τους προς την Ισπανία, με περίπου 18 εκατομμύρια τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο να την επισκέπτονται ετησίως. Η χώρα συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική «Βαθμολογία Διακοπών» με 79,3/100, χάρη στον πολιτιστικό πλούτο της, την εύκολη πρόσβαση και τον ελκυστικό τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με την κατάταξη, η Ισπανία είναι ο ιδανικός προορισμός για λάτρεις της κουλτούρας, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, εν μέρει επειδή διαθέτει 50 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Ισπανία προσφέρει σχετικά καλή σχέση ποιότητας–τιμής, γεγονός που, σε συνδυασμό με την προσβασιμότητα, τον τρόπο ζωής και τη γοητεία της ως προορισμός, την καθιστά μία από τις πιο επιθυμητές χώρες για δεύτερη κατοικία παγκοσμίως.

Η μέση τιμή για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην Ισπανία είναι περίπου 183.000 λίρες.

2. Γαλλία (Βαθμολογία: 69,4/100)

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γαλλία με «Βαθμολογία Διακοπών» 69,4/100. Όπως η Ισπανία, έτσι και η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας τρόπου ζωής και περιβάλλοντος (76,7/100), αντανακλώντας τον εκτεταμένο φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο.

Η χώρα διαθέτει 54 τοποθεσίες στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στον κόσμο. Η Γαλλία είναι μία από τις λιγότερο οικονομικά προσιτές χώρες της λίστας, καθιστώντας την κατάλληλη για αγοραστές υψηλού εισοδήματος.

3. Πορτογαλία (Βαθμολογία: 65,8/100)

Ένας δημοφιλής προορισμός για φανατικούς γκόλφερ, η Πορτογαλία καταλαμβάνει την τρίτη θέση με «Βαθμολογία Διακοπών» 65,8/100. Με περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, χαλαρούς ρυθμούς ζωής και ανταγωνιστικές τιμές ακινήτων, πολλοί Βρετανοί επιλέγουν να αγοράσουν δεύτερα σπίτια σε αυτήν τη χώρα.

Η τοποθεσία της, ο πλούσιος πολιτισμός και η μακρά ιστορία της την καθιστούν έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για ξένους αγοραστές εξοχικών κατοικιών. Η μέση τιμή για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην Πορτογαλία είναι περίπου 186.000 λίρες. Σύμφωνα με το Rightmove, η νότια ακτή της Πορτογαλίας εξακολουθεί να είναι η κορυφαία επιλογή πολλών ξένων αγοραστών.

4. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Βαθμολογία: 65,4/100)

Τα ΗΑΕ βρίσκονται στην τέταρτη θέση με «Βαθμολογία Διακοπών» 65,4/100, χάρη στον συνδυασμό προσβασιμότητας, σταθερότητας, ποιότητας ζωής και κινήτρων. Με οκτώ διεθνή αεροδρόμια και έξι εθνικές αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πάνω από 600 προορισμούς παγκοσμίως, τα ΗΑΕ αποτελούν υπερδύναμη στις αερομεταφορές.

Οι τιμές των κατοικιών δεν είναι οι πιο προσιτές, αλλά άτομα υψηλής καθαρής αξίας μπορούν να αγοράσουν townhouses στο Αμπού Ντάμπι ή στο Ντουμπάι και να αποκτήσουν περισσότερα τετραγωνικά ανά λίρα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αυτό, σε συνδυασμό με την πλήρη ξένη ιδιοκτησία ακινήτων, το καθεστώς Golden Visa για ιδιοκτήτες ακινήτων και η μηδενική φορολογία ιδιοκτησίας, καθιστά τα ΗΑΕ ιδανικό προορισμό για αγοραστές εξοχικών κατοικιών.

5. Ηνωμένες Πολιτείες (Βαθμολογία: 64,4/100)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν επίσης μια θέση στην πρώτη πεντάδα, με Βαθμολογία Διακοπών 64,4/100. Οι ΗΠΑ δεν είναι ο πιο οικονομικά ανταγωνιστικός προορισμός, αλλά διαθέτουν έναν ιδιαίτερα υψηλό λόγο τιμής προς εισόδημα (97ο εκατοστημόριο).

Η αγορά ακινήτων εκτός μεγάλων πόλεων προσφέρει εξαιρετική σχέση αξίας–τιμής. Οι ΗΠΑ έχουν πλεονέκτημα για όσους αναζητούν δεύτερη κατοικία, καλή αξία, προσβασιμότητα και ποικιλία επιλογών.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr