Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ Μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Προεδρικό Μέγαρο - Θα βρείτε από κοσμήματα μέχρι παραδοσιακά εδέσματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Προεδρικό Μέγαρο - Θα βρείτε από κοσμήματα μέχρι παραδοσιακά εδέσματα

 02.12.2025 - 12:15
Η Μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Προεδρικό Μέγαρο - Θα βρείτε από κοσμήματα μέχρι παραδοσιακά εδέσματα

Το Προεδρικό Μέγαρο ντύνεται και φέτος στα γιορτινά, για να υποδεχθεί το κοινό στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00 μέχρι τις 19:00.

Με πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, το Προεδρικό Μέγαρο μεταμορφώνεται σε έναν παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο προορισμό, προσφέροντας μια μοναδική εορταστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Στο χώρο θα φιλοξενηθούν περίπτερα με προϊόντα από όλη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών τροφίμων, βιολογικών προϊόντων, χειροποίητων κοσμημάτων, κεραμικών, και διακοσμητικών. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων και δημιουργών, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση και προβολή της κυπριακής χειροτεχνίας και της τοπικής παραγωγής.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Κύπρου, ο οποίος θα πλημμυρίσει με χριστουγεννιάτικές μελωδίες και γεύσεις. Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα υπάρχουν διάφορα δρώμενα με μουσική και παιδικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να φωτογραφηθούν με τον Άγιο Βασίλη στο ειδικά διαμορφωμένο σπιτάκι του και να παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή ταινία παραγωγής του ΓΤΠ.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, η πρωτοβουλία θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις/βιοτεχνίες, οι οποίες θα διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση, θα κληθούν όπως καταβάλουν ποσοστό 10% επί των εισπράξεων για στήριξη του Ταμείου Ευημερίας Σχολής Κωφών.

Ο χώρος στάθμευσης θα βρίσκεται στο English School, από όπου θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών προς και από τον χώρο της εκδήλωσης.

Η είσοδος οχημάτων στον χώρο του Προεδρικού Μεγάρου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν δελτίο στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε αίθουσα γυμνασίου: Έριξαν μολότοφ, δεν πέτυχε, και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη
Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό
Συγκινεί η Όλγα Ποταμίτου: «Σας αγαπώ… εσείς μου δίνατε ζωή» – Το μήνυμα καρδιάς μέσα από βίντεο του Κώστα Βήχα
Νεκροτομή 76χρονου στην Κύπρο - Πού βρίσκεται τελικά η καρδιά που «εξαφανίστηκε» - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας
Ταξιδεύεις Ελλάδα; Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο όλη η χώρα – Γιατί τραβούν χειρόφρενο
«Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η επίσημη ΘΕΣΗ της Ανόρθωσης για Σένσι και Κίκο - «Για δύο εβδομάδες δεν σταμάτησε το τηλέφωνό μας να παίζει»

 02.12.2025 - 12:09
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι δήμου και ζητούν φιλοδωρήματα ενόψει των γιορτών – Τι πρέπει να κάνετε

 02.12.2025 - 12:30
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Ετοιμότητα για προκλήσεις στην ΕΕ και εξελίξεις στο Κυπριακό – Έρχονται ανακοινώσεις για στεγαστικό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Ετοιμότητα για προκλήσεις στην ΕΕ και εξελίξεις στο Κυπριακό – Έρχονται ανακοινώσεις για στεγαστικό

  •  02.12.2025 - 11:18
Οι «Σωματοφύλακες» των Τραπεζών και ο νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης

Οι «Σωματοφύλακες» των Τραπεζών και ο νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης

  •  02.12.2025 - 11:00
Αυτή αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα ως αναπληρώτρια Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών

Αυτή αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα ως αναπληρώτρια Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών

  •  02.12.2025 - 13:12
Επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη σε Υπουργικό - «Ακόμη δεν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα η Άννα Αριστοτέλους»

Επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη σε Υπουργικό - «Ακόμη δεν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα η Άννα Αριστοτέλους»

  •  02.12.2025 - 11:26
Προσοχή: Παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι δήμου και ζητούν φιλοδωρήματα ενόψει των γιορτών – Τι πρέπει να κάνετε

Προσοχή: Παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι δήμου και ζητούν φιλοδωρήματα ενόψει των γιορτών – Τι πρέπει να κάνετε

  •  02.12.2025 - 12:30
Βίντεο: Τι ισχύει τελικά με τις προμήθειες από τα εξώδικα; Η απάντηση της Αστυνομίας - Τι πληρώνει πραγματικά το κράτος στην εταιρεία

Βίντεο: Τι ισχύει τελικά με τις προμήθειες από τα εξώδικα; Η απάντηση της Αστυνομίας - Τι πληρώνει πραγματικά το κράτος στην εταιρεία

  •  02.12.2025 - 12:59
Η Μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Προεδρικό Μέγαρο - Θα βρείτε από κοσμήματα μέχρι παραδοσιακά εδέσματα

Η Μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Προεδρικό Μέγαρο - Θα βρείτε από κοσμήματα μέχρι παραδοσιακά εδέσματα

  •  02.12.2025 - 12:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα