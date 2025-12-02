Η Μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Προεδρικό Μέγαρο - Θα βρείτε από κοσμήματα μέχρι παραδοσιακά εδέσματα

Με πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, το Προεδρικό Μέγαρο μεταμορφώνεται σε έναν παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο προορισμό, προσφέροντας μια μοναδική εορταστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Στο χώρο θα φιλοξενηθούν περίπτερα με προϊόντα από όλη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών τροφίμων, βιολογικών προϊόντων, χειροποίητων κοσμημάτων, κεραμικών, και διακοσμητικών. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων και δημιουργών, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση και προβολή της κυπριακής χειροτεχνίας και της τοπικής παραγωγής.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Κύπρου, ο οποίος θα πλημμυρίσει με χριστουγεννιάτικές μελωδίες και γεύσεις. Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα υπάρχουν διάφορα δρώμενα με μουσική και παιδικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να φωτογραφηθούν με τον Άγιο Βασίλη στο ειδικά διαμορφωμένο σπιτάκι του και να παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή ταινία παραγωγής του ΓΤΠ.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, η πρωτοβουλία θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις/βιοτεχνίες, οι οποίες θα διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση, θα κληθούν όπως καταβάλουν ποσοστό 10% επί των εισπράξεων για στήριξη του Ταμείου Ευημερίας Σχολής Κωφών.

Ο χώρος στάθμευσης θα βρίσκεται στο English School, από όπου θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών προς και από τον χώρο της εκδήλωσης.

Η είσοδος οχημάτων στον χώρο του Προεδρικού Μεγάρου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν δελτίο στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες.