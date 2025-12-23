Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπείγουσα ανάγκη για τα παιδιά: Τι είπε η Πρόεδρος της Βουλής για το ΤΕΠ στο Μακάρειο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επείγουσα ανάγκη για τα παιδιά: Τι είπε η Πρόεδρος της Βουλής για το ΤΕΠ στο Μακάρειο

 23.12.2025 - 10:25
Επείγουσα ανάγκη για τα παιδιά: Τι είπε η Πρόεδρος της Βουλής για το ΤΕΠ στο Μακάρειο

Να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας ειδικά στον τομέα της υγείας δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η οποία επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης το Μακάρειο Νοσοκομείο, ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους λειτουργούς που έκαναν δυνατή την επίσκεψη λέγοντας ότι πρέπει να στηρίξουμε το Μακάρειο Νοσοκομείο και τη λειτουργία του.

"Χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα αφορούν κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και χρόνια και είναι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για τα παιδιά μας, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο και θα ενισχύσει σημαντικά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε", ανέφερε.

"Επειδή είναι ημέρες γιορτών, είμαστε εδώ να προσφέρουμε χαμόγελα, να στηρίξουμε [τα παιδιά]. Νομίζω το μήνυμα είναι ότι όλοι ξεκινάμε από τον ίδιο παρονομαστή, ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά σας και ειδικά στον τομέα της υγείας", ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύσκολες ώρες για πτήση προς Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί και κατευθύνθηκε εκτάκτως στην Πάφο
Απίστευτα video: Η στιγμή που σημειώνεται black out εν μέσω της κακοκαιρίας - Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο
Θα πας για βόλτα αυτές τις γιορτές; Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο
Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε
«Μελομακάρονο ή κουραμπιές;» Τα πειράγματα της Κατερίνας Αγαπητού σε συνεργάτη της στον αέρα - Δες το βίντεο και θα χαμογελάσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Μόνος στο Σπίτι»: AI βίντεο δείχνει πώς ήταν και πώς έγιναν οι ηθοποιοί 30 χρόνια μετά τις ταινίες

 23.12.2025 - 10:19
Επόμενο άρθρο

Για «αντιτουρκικό μέτωπο» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ μετά με την τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

 23.12.2025 - 10:33
Τριμερής Ιερουσαλήμ: Στρατηγικός άξονας με μηνύματα προς Άγκυρα -Τι κερδίζει η Κύπρος και πώς οι ΗΠΑ προσδίδουν βάθος στη συνεργασία

Τριμερής Ιερουσαλήμ: Στρατηγικός άξονας με μηνύματα προς Άγκυρα -Τι κερδίζει η Κύπρος και πώς οι ΗΠΑ προσδίδουν βάθος στη συνεργασία

Ως «την πιο ουσιαστική» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, στο πλαίσιο της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στην Ιερουσαλήμ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τριμερής Ιερουσαλήμ: Στρατηγικός άξονας με μηνύματα προς Άγκυρα -Τι κερδίζει η Κύπρος και πώς οι ΗΠΑ προσδίδουν βάθος στη συνεργασία

Τριμερής Ιερουσαλήμ: Στρατηγικός άξονας με μηνύματα προς Άγκυρα -Τι κερδίζει η Κύπρος και πώς οι ΗΠΑ προσδίδουν βάθος στη συνεργασία

  •  23.12.2025 - 06:31
VIDEO - Υπ. Παιδείας: Μετά από 50 χρόνια αλλάζει το δημόσιο σχολείο -  «Παράνομη η μη εφαρμογή της μεταρρύθμισης»

VIDEO - Υπ. Παιδείας: Μετά από 50 χρόνια αλλάζει το δημόσιο σχολείο -  «Παράνομη η μη εφαρμογή της μεταρρύθμισης»

  •  23.12.2025 - 08:20
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

  •  23.12.2025 - 09:09
Δύσκολες ώρες για πτήση προς Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί και κατευθύνθηκε εκτάκτως στην Πάφο

Δύσκολες ώρες για πτήση προς Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί και κατευθύνθηκε εκτάκτως στην Πάφο

  •  23.12.2025 - 09:50
Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε

Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε

  •  23.12.2025 - 09:40
Θα πας για βόλτα αυτές τις γιορτές; Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Θα πας για βόλτα αυτές τις γιορτές; Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

  •  23.12.2025 - 09:08
«Μελομακάρονο ή κουραμπιές;» Τα πειράγματα της Κατερίνας Αγαπητού σε συνεργάτη της στον αέρα - Δες το βίντεο και θα χαμογελάσεις

«Μελομακάρονο ή κουραμπιές;» Τα πειράγματα της Κατερίνας Αγαπητού σε συνεργάτη της στον αέρα - Δες το βίντεο και θα χαμογελάσεις

  •  23.12.2025 - 08:37
Κεκλεισμένων σε ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, πρόστιμα, αποκλεισμοί, μηδενισμοί! ΟΛΕΣ οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

Κεκλεισμένων σε ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, πρόστιμα, αποκλεισμοί, μηδενισμοί! ΟΛΕΣ οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

  •  23.12.2025 - 09:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα